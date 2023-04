Cirque du Soleil Luzia Wien: Eine tolle Reise zwischen Traum und Wirklichkeit

Cirque du Soleil Luzia war zwar nicht meine Cirque du Soleil-Premiere, aber es war mindestens genau so cool wie Amaluna oder Totem. Angefangen vom Aufbau des Zelts, dem Empfang, dem Drumherum, aber auch der Infrastruktur (z.B. Toiletten) – alles läuft so perfekt, wie ein Schweizer Uhrwerk. Dies gilt natürlich auch für das Gesehen auf der Bühne. Während man gebannt einem Aspekt der jeweiligen Nummer betrachtet, passiert im Hintergrund gigantisch viel: mal werden Bäume auf der drehenden Bühne platziert, mal die Bühne von überschüssigem Wasser befreit oder mal schnell die Vorrichtungen für die nächste Nummer aufgebaut. Fast wie bei Magier:innen wird man als Zuseher:in abgelenkt, sodass der Fokus gerade wo anders ist und so wird man voll und ganz in den mexikanischen Traum gezogen. Einzig beim Pausengong bzw. dem Ende der Show wird man wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt.

Alles ist perfekt einstudiert und dennoch sind nur Menschen – an dieser Stelle nochmals erwähnt werden, dass Cirque du Soleil ganz ohne Tiere auskommt, sondern tierische Darsteller:innen von Menschen verkörpert werden – am Werk. Und so gab es bei der ein oder anderen Nummer ein kleines Hoppala, das das Publikum nicht nur verzeihte, sondern trotzdem mit tosendem Applaus und am Ende mit Standing Ovations feierte. Alleine an der Tatsache, dass nur ganz vereinzelt (ich habe keine 10 Menschen gezählt) Zuseher:innen vor dem offiziellen Aus das Zelt verließen, zeigt, was für eine geniale Show gerade in Wien Halt macht.

Kurzum: Falls ihr noch keine Cirque du Soleil-Show gesehen habt, so solltet ihr dies möglichst bald nachholen. Bis 29.5.2023 habt ihr noch die Chance Luzia in Wien zu sehen. Falls ihr noch eine weitere Meinung zu Luzia haben möchtet, so können wir euch den Eventbericht unserer geschätzten Kolleg:innen von HeldenderFreizeit empfehlen.