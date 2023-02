Cirque du Soleil LUZIA Gastspiel in Wien bis zum Pfingstmontag verlängert

Die weltweit gefeierte Zeltproduktion LUZIA entführt mit visuellen Überraschungen und atemberaubender Akrobatik in ein imaginäres, surreales Mexiko, wo die Zuschauer eine opulente Welt zwischen Traum und Wirklichkeit erwartet. Cirque du Soleil zeigt im Grand Chapiteau in Wien/Neu-Marx auf dem Gelände an der Staribacherstraße 1 vom 12. April bis 29. Mai 2023 einen atemberaubenden artistischen Reigen, der in einer Filmkulisse beginnt, vom Ozean zu einem verrauchten Tanzsaal und weiter zu einer Wüste führt. LUZIA ist ein farbenprächtiger Bilderbogen aus Orten, Gestalten und Klängen Mexikos, die Tradition und Moderne dieses Landes spiegeln.

Die Zeltshow des Cirque du Soleil, Luzia, die ab dem 12. April in Wien gastiert, erfreut sich einer sensationellen Nachfrage. Bereits zwei Monate vor ihrem Start im typisch weißen Grand-Chapiteau Zelt, das in Wien Neu-Marx errichtet wird, sind knapp 85.000 Tickets für das Gastspiel verkauft. Aufgrund der starken Resonanz wurden jetzt 17 Zusatzvorstellungen in der Zeit zwischen dem 17. und 29. Mai angesetzt, die ab 10. Februar erhältlich sind.

Zusatzvorstellungen:

Mi 17.05.2023 1030 Wien Neu-Marx 19:30 Uhr

Do 18.05.2023 1030 Wien Neu-Marx19:30 Uhr

Fr 19.05.2023 1030 Wien Neu-Marx19:30 Uhr

Sa 20.05.2023 1030 Wien Neu-Marx12:30 Uhr

Sa 20.05.2023 1030 Wien Neu-Marx16:00 Uhr

Sa 20.05.2023 1030 Wien Neu-Marx19:30 Uhr

So 21.05.2023 1030 Wien Neu-Marx13:30 Uhr

So 21.05.2023 1030 Wien Neu-Marx17:00 Uhr

Mi 24.05.2023 1030 Wien Neu-Marx19:30 Uhr

Do 25.05.2023 1030 Wien Neu-Marx19:30 Uhr

Fr 26.05.2023 1030 Wien Neu-Marx 19:30 Uhr

Sa 27.05.2023 1030 Wien Neu-Marx 16:00 Uhr

Sa 27.05.2023 1030 Wien Neu-Marx 19:30 Uhr

So 28.05.2023 1030 Wien Neu-Marx 13:30 Uhr

So 28.05.2023 1030 Wien Neu-Marx17:00 Uhr

Mo 29.05.2023 1030 Wien Neu-Marx13:30 Uhr

Mo 29.05.2023 1030 Wien Neu-Marx17:00 Uhr

