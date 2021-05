Cirque du Soleil Corteo Wien-Auftritt auf September 2022 verschoben

Der Cirque du Soleil Corteo Wien-Tourstopp musste aufgrund der weiterhin bestehenden Distanzregeln sowie weltweite Reisebeschränkungen wegen der COVID-19 Pandemie auf den September 2022 verschoben werden. Die neu angesetzten Veranstaltungen finden nunmehr vom 21. bis 25. September 2022 in der Wiener Stadthalle statt. Der neue Zeitraum im Herbst 22 bietet allen Beteiligten mehr Sicherheit. Cirque du Soleil bittet die KartenkäuferInnen hierfür ausdrücklich um Verständnis.

Die Neuansetzungen wurden im Hinblick auf Wochentage und Uhrzeiten 1:1 auf die geänderte Periode übertragen.

Was erwartet euch beim Cirque du Soleil Corteo Wien 2020 Auftritt?

Erstmals präsentiert Cirque du Soleil Corteo den Zauber seiner gefeierten Produktion in großen Arenen im deutschsprachigem Raum. Die einzigartige, heitere Prozession von Clowns und Akrobaten, in der Inszenierung von Daniele Finzi Pasca, kommt von Ende Oktober bis Ende Dezember 2019 nach Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, Graz, Stuttgart und Mannheim und Ende März 2020 nach Wien. Besonderheit ist eine Drehbühne, die das Publikum in zwei gegenüberliegende Bereiche aufteilt, wodurch das Publikum die Vorstellung auch aus der Perspektive der Künstlerin erleben, ein Novum für Cirque du Soleil.

Corteo (auf Italienisch „Festzug”) bezeichnet eine fröhliche Prozession, eine festliche Parade, die sich in der Fantasie eines Clowns abspielt. Die Show verbindet die Leidenschaft der SchauspielerInnen mit der Anmut und Kraft der AkrobatInnen. Das Publikum betritt eine imaginäre Welt voller Spaß und Spontaneität an einem magischen Ort zwischen Himmel und Erde.

Der Clown erlebt das Ende seiner Zeit auf Erden in einer karnevalsartigen Atmosphäre, während über allem mitfühlende Engel wachen. Corteo stellt das Große dem Kleinen gegenüber, das Lächerliche dem Tragischen und die Magie der Perfektion dem Charme der Unvollkommenheit. Damit werden gleichermaßen Stärke und Zerbrechlichkeit des Clowns hervorgehoben. Dessen Weisheit und Liebenswürdigkeit symbolisieren die Menschlichkeit, die in uns allen lebt. Die Musik, abwechselnd lyrisch oder spielerisch, trägt Corteo durch ein zeitloses Fest, bei dem die Illusion die Realität neckt.

Das Bühnenkonzept versetzt das Publikum in eine Theateratmosphäre, die in dieser Form bei Cirque du Soleil-Arenashows noch nicht gesehen wurde. Die durch den Eifelturm inspirierten Vorhänge wurden handgemalt und verleihen der Bühne ein grandioses Aussehen und einen poetischen Rahmen. Insgesamt agieren bei Corteo 51 KünstlerInnen aus aller Welt.

Trailer