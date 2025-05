Chrono Odyssey (PC) bekommt Closed Beta-Test im Juni, Anmeldungen möglich

Publisher Kakao Games und Entwickler Chrono Studio werden im Juni einen geschlossenen Beta-Test für Chrono Odyssey (PC) veranstalten.

Zu Chrono Odyssey

Das Game wird ein Action-MMORPG der nächsten Generation beschrieben. Zu den Features des Spiels gehören eine atemberaubende und durch die Unreal Engine 5 realisierte Grafik, eine weitläufige und interaktiv gestaltete offene Welt sowie dynamische Kampfmechaniken, die auf der Manipulation der Zeit und weitreichenden Anpassungsoptionen beruhen. Dank seiner offenen Welt können in Chrono Odyssey alle Gebiete nahtlos und uneingeschränkt erkundet werden. In dieser Welt finden sich viele verschiedene Biome, einschließlich Steppen, Schneelandschaften, Sümpfe und mehr. Auf den Abenteuern und in den Landen des Spiels gibt es viel zu erkunden. Bei einem Chronotector handelt es sich um ein Artefakt, mit dem wir die Zeit in der Nähe von Monstern anhalten oder die Zeit eines Charakters zurückdrehen können, wodurch ein dynamisches Kampfsystem entsteht. Wir können die offene Welt im Verlauf der Zeit erkunden und so sehen, wie historische Ereignisse das Land des Spiels insgesamt verändert haben.

Wir können uns in Gruppen zusammenschließen und unser Können in diversen Dungeons beweisen! Zum End-Content des MMO gehören herausfordernde Dungeons und Raids. Die Besten und Stärksten schaffen es vielleicht sogar, sich diesen Herausforderungen ganz alleine zu stellen. Für das Abschließen von Dungeons, Gruppen-Dungeons und PvP-Inhalten winken Belohnungen. Durch die Teilnahme an lukrativen Aktivitäten können wir vorankommen und die Ökonomie im Spiel verbessern. Dazu gehören Aufgaben wie Ernten, Holzfällen, Schürfen und Häuten. Die aus diesen Aktivitäten gewonnen Ressourcen können zur Herstellung wertvoller Ausrüstung und Verbrauchsgüter genutzt werden. Zusätzlich wird dadurch die soziale Interaktion und der Zusammenhalt gefördert, denn die einzelnen Figuren handeln miteinander und arbeiten auch zusammen. Wir können uns jedenfalls auf der offiziellen Steam-Website des Spiels zur Closed Beta anmelden – freut ihr euch schon auf Chrono Odyssey? Hier noch ein Trailer für euch: