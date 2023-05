Chrono Odyssey: Ehrgeiziges Oberklasse-MMO für PC, PS5 und Xbox Serie

Das südkoreanische Studio NPIXEL hat den Gameplay-Enthüllungstrailer und neue Screenshots für Chrono Odyssey geteilt.

Mehr zu Chrono Odyssey

Chrono Odyssey ist ein MMO, das mittels der Unreal Engine 5 betrieben wird. Dementsprechend dürfen wir technisch einiges erwarten, ob es nun von der Animation her oder vom grafischen Bombast her ist. Während es anscheinend keine iOS- und Android-Versionen mehr geben wird (klingt gut, dann ist das Hardware-Minimum gleich um ein Vielfaches stärker), schweigt sich NPIXEL auch beim Veröffentlichungsdatum noch aus. “Mit unserer tiefen Leidenschaft und Wertschätzung enthüllen wir heute unseren Trailer”, sagte Produzent Samuel Seo in einer Pressemitteilung. “Chrono Odyssey ist ein ehrgeiziges Projekt, das von leidenschaftlichen Entwicklern und begeisterten Spielern entwickelt wurde, die die Kraft immersiver Spielerlebnisse verstehen”.

Der technische Direktor, Ken Kang, fügte hinzu: “Wir glauben fest daran, dass MMORPGs als Tor zu unvergesslichen Erlebnissen und geschätzten Erinnerungen dienen, die durch gemeinsame Abenteuer und Herausforderungen entstanden sind”. Der Trailer zeigt die “lebendige und sich ständig verändernde Welt” des Spiels, die mit jeder Staffel neues Wetter und neue Umgebungen einführt, sowie seine “innovative” Gameplay-Mechanik, die es den Spielern ermöglicht, die Zeit zu manipulieren, um Kämpfe und die Umgebung neu zu “neu definieren”. Die Musik wurde von der Komponistin Cris Velasco komponiert, zu deren früheren Werken Bloodborne, Fortnite, God of War und Resident Evil gehören. Was haltet ihr davon? Zur offiziellen Website geht es hier, und einen Trailer gibt’s auch für euch: