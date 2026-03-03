Chris Hemsworth präsentiert neue YouTube-Serie – zurück zur natürlichen Bewegung mit Vivobarefoot

Wie sehr schränkt modernes Schuhwerk unsere körperliche Leistungsfähigkeit eigentlich ein? Dieser Frage gehen Azza und Zoc, langjährige Freunde von Hollywood-Star Chris Hemsworth, in ihrer neuen YouTube-Serie „Azza & Zoc Do Earth“ auf den Grund. In der aktuellen Episode, die in Zusammenarbeit mit dem Barfußschuh-Spezialisten Vivobarefoot entstanden ist, rückt das Fundament unseres Körpers in den Fokus: die Füße.

Die von Hemsworths Produktionsfirma Wild State realisierte Reihe führt die Protagonist:innen an verschiedenste Orte weltweit, um körperliche Grenzen auszuloten. Ihr könnt ab sofort auf YouTube mitverfolgen, wie sich die beiden in London und Wales intensiven Belastungstests unterziehen. Die Folge verdeutlicht, dass Stabilität, Kraft und Ausdauer maßgeblich davon abhängen, ob die Füße ihre natürliche Funktion frei entfalten können.

Vom Stunt-Training bis zur Ritterrüstung

Der Weg zur natürlichen Bewegung beginnt für die beiden im Vivobarefoot-Store im Londoner Covent Garden. Gemeinsam mit Fachleuten wie Mitgründer Asher Clark und der Podologin Rina Harris analysieren sie, wie herkömmliche Schuhe die sensorische Wahrnehmung und Mobilität beeinflussen. Doch graue Theorie allein reicht nicht: Ihr dürft miterleben, wie Azza und Zoc bei Stunt-Profis wie Damien Walters trainieren. Bei komplexen Sprüngen und harten Landungen zeigt sich schnell, welchen Unterschied ein reaktionsfähiger Fuß für die Kraftübertragung macht.

Ein besonderes Highlight der Episode ist das Experiment auf Raglan Castle in Wales. Unter der Anleitung des Extremsportlers Ross Edgley treten die beiden in schweren Ritterrüstungen gegeneinander an. Das enorme Zusatzgewicht und die Starrheit der Ausrüstung dienen als Härtetest für Balance und Körpergefühl. Es wird klar: Jede Bewegung, ob im Alltag oder unter Extrembedingungen, beginnt am Boden.

Die Basis für Haltung und Widerstandskraft

Für Chris Hemsworth ist die Sache eindeutig: Alles beginnt von unten. Veränderungen an der Basis unseres Bewegungsapparats wirken sich unmittelbar auf die gesamte Haltung und die körperliche Widerstandskraft aus. Ross Edgley betont zudem, dass ein minimalistischer Ansatz beim Laufen das Bewusstsein für die eigenen Bewegungsabläufe schärft und die Effizienz steigern kann.

Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Befreiung der Füße auf das gesamte System Mensch auswirkt, könnt ihr die Episode „The Barefoot Experiment: Knights, Stuntmen, Fire & More“ gleich hier ansehen.