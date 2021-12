Chocobo GP Release-Termin: Ab 10.3.2022 heißt es auf die Plätze, fertig, los!

Es ist Zeit, die Motoren zu starten – das tierische Rennspiel Chocobo GP rast am 10. März 2022 in digitaler Form auf die Nintendo Switch. Ebenfalls am 10. März erscheint mit Chocobo GP Lite eine kostenlose Probeversion des Spiels.

Auch Chocobo GP Lite erlaubt Solo- sowie Multiplayer-Rennen. Wer alleine fahren möchte, kann den Prolog des Story-Modus in Angriff nehmen. Lokale und Online-Partien sind für Spieler:innen der Lite-Version ebenfalls möglich: Sie können Rennen mit bis zu sieben weiteren Pilot:innen beitreten, wenn die Partie von einem Nintendo Switch-Fan mit der Vollversion des Spiels erstellt wurde. Obendrein können sie die 64-Spieler-Turniere im Chocobo GP-Modus ausprobieren. Wer sich später dafür entscheidet, die Vollversion des Spiels auf seine Konsole zu laden, kann die Speicherdaten aus Chocobo GP Lite übernehmen.