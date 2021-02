Chicory: A Colorful Tale kommt 2021 für die Playstation 5

Der Publisher Finji hat vor Kurzem in Kooperaton mit Sony bekannt gegeben, dass das Adventure-Game Chicory: A Colorful Tale noch 2021 für die Playstation 5 erscheinen wird. Alle wichtigen Infos zum Spiel und dessen Veröffentlichung erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Konsolen- und PC-Release

Zeitgleich zum PS5-Release erscheint der Titel auch für Sonys Last-Gen-Konsole, also die Playstation 4. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist aktuell noch nicht bekannt, weswegen wir uns auf einen Release in der zweiten Jahreshälfte einstellen sollten. Neben den beiden Sony-Plattformen erscheint das Spiel, welches sowohl Adventure- als auch Rollenspiel-Elemente aufweist, auch via Steam für den PC (Microsoft Windows und Mac OS).

Weiter im Beitrag beschäftigen wir uns genauer mit dem eigentlichen Game – aber werft doch zuvor einmal einen Blick in den unten verlinkten Trailer. Dieser gibt schon einmal einen guten Vorgeschmack auf das, was euch in Chicory: A Colorful Tale erwarten wird.