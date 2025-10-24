Chicken Run: Eierlauf ab sofort für Konsolen und PC erhältlich

Outright Games und das preisgekrönte Animationsstudio Aardman, international bekannt für Chicken Run, Wallace & Gromit sowie Shaun das Schaf, kündigen an, dass ihr neues Spiel Chicken Run: Eierlauf ab sofort verfügbar ist. Das Action-Schleichspiel ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich.

Was erwartet euch?

In Spiel erwartet euch ein chaotisches Schleich-Koop-Spiel mit verrücktem Gameplay und irrwitzigen Fluchtaktionen: So müssen Küken & Hennen befreit werden, um sie sicher zum Ausgang zu bringen. Aber Vorsicht: Überall lauern Fallen, Menschen und Roboter-Wachen, die Alarm auslösen könnten. Ob durch gezieltes Ablenken oder Tarnung mithilfe durchgeknallter, beweglicher Verstecke – die richtige Taktik ist hier entscheidend. Dafür kann vor jeder Mission auch die passende Chicken-Squad zusammengestellt werden: Jedes Huhn besitzt einzigartige Fähigkeiten, verrückte Gadgets und Superkräfte. Im lokalen Koop-Modus ist zudem echtes Teamwork gefragt: Zu zweit knifflige Rätsel lösen, den schusseligen Sicherheitsdienst austricksen und vielleicht (oder vielleicht auch nicht) den Plan des Partners ruinieren. Am Ende jeder Mission bleibt nur eine spektakuläre Flucht: Hühner befreien, Chaos verursachen und in die Freiheit flattern.

Aardman ist weltweit für Animationsklassiker wie „Wallace & Gromit“, „Shaun das Schaf“ und die „Chicken Run“-Filme bekannt. Mit dem Spiel bringt das Studio seinen unverwechselbaren Stil nun direkt ins Spiel: Schräger Slapstick, detailverliebte Animationen und charmante Figuren sorgen für jede Menge Chaos und Überraschungen. Das Ergebnis ist ein witziges, spannendes und familienfreundliches Abenteuer, das garantiert für lautes Gegacker sorgt.