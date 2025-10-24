Chicken Run: Eierlauf ab sofort für Konsolen und PC erhältlich
Outright Games und das preisgekrönte Animationsstudio Aardman, international bekannt für Chicken Run, Wallace & Gromit sowie Shaun das Schaf, kündigen an, dass ihr neues Spiel Chicken Run: Eierlauf ab sofort verfügbar ist. Das Action-Schleichspiel ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich.
Was erwartet euch?
In Spiel erwartet euch ein chaotisches Schleich-Koop-Spiel mit verrücktem Gameplay und irrwitzigen Fluchtaktionen: So müssen Küken & Hennen befreit werden, um sie sicher zum Ausgang zu bringen. Aber Vorsicht: Überall lauern Fallen, Menschen und Roboter-Wachen, die Alarm auslösen könnten. Ob durch gezieltes Ablenken oder Tarnung mithilfe durchgeknallter, beweglicher Verstecke – die richtige Taktik ist hier entscheidend. Dafür kann vor jeder Mission auch die passende Chicken-Squad zusammengestellt werden: Jedes Huhn besitzt einzigartige Fähigkeiten, verrückte Gadgets und Superkräfte. Im lokalen Koop-Modus ist zudem echtes Teamwork gefragt: Zu zweit knifflige Rätsel lösen, den schusseligen Sicherheitsdienst austricksen und vielleicht (oder vielleicht auch nicht) den Plan des Partners ruinieren. Am Ende jeder Mission bleibt nur eine spektakuläre Flucht: Hühner befreien, Chaos verursachen und in die Freiheit flattern.
Aardman ist weltweit für Animationsklassiker wie „Wallace & Gromit“, „Shaun das Schaf“ und die „Chicken Run“-Filme bekannt. Mit dem Spiel bringt das Studio seinen unverwechselbaren Stil nun direkt ins Spiel: Schräger Slapstick, detailverliebte Animationen und charmante Figuren sorgen für jede Menge Chaos und Überraschungen. Das Ergebnis ist ein witziges, spannendes und familienfreundliches Abenteuer, das garantiert für lautes Gegacker sorgt.
Chicken Run: Eierlauf ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich.