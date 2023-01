Chef Life: A Restaurant Simulator kommt am 23. Februar 2023 heraus

Am 23. Februar ist es so weit, dann wird Chef Life: A Restaurant Simulator für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht.

Nacon und das in Paris ansässige Videospielentwicklungsstudio Cyanide gaben bekannt, dass ihre Restaurantsimulation Chef Life: A Restaurant Simulator am 23. Februar 2023 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie sowie Nintendo Switch erscheint. Darüber hinaus haben Cyanide und Nacon ihre Zusammenarbeit mit dem MICHELIN Guide in einem brandneuen Trailer zum Spiel angekündigt. Das Game ermöglicht es den Spieler:innenn, in das Leben eines Restaurantbesitzers einzutauchen und bei ihrem Bestreben voranzukommen, kulinarische Auszeichnungen des MICHELIN Guide zu gewinnen, indem sie sich in der Küche auszeichnen, die besten Zutaten auswählen und sich darauf verlassen, dass ihr Team ihre Kunden jeden Tag zufriedenstellt.