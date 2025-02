ChatGPT-Web-Suche ohne Login angekündigt

Wie The Verge berichtet, gab OpenAI am Mittwoch bekannt, dass die ChatGPT-Web-Suche keine Anmeldung mehr erfordert. Dadurch könnt ihr Antworten auf Basis von aktuellen Web-Informationen erhalten, wobei die verwendeten Quellen transparent aufgelistet werden. Dies erleichtert die Suche im Netz enorm – vor allem die Angabe der Quellen ist hier interessant. Stand 6.2.2025 13:00 Uhr ist die Suche noch nicht ohne Anmeldung in Österreich verfügbar.

Zunächst war die Suchmaschine nur für zahlende ChatGPT-Abonnenten im Oktober verfügbar, bevor sie im Dezember für alle Nutzer:innen freigegeben wurde. Mit dem neuen Update tritt die ChatGPT-Suche nun direkt gegen traditionelle Suchmaschinen wie Google, Bing & Co. an. Dieses Update kommt, während auch KI-Suchmaschinen wie Perplexity an Popularität gewinnen, die ebenfalls keinen Account erfordern. Perplexity hat kürzlich eine Integration eingeführt, die Hotelinformationen und Bewertungen direkt von TripAdvisor bezieht.

Die ChatGPT-Suche bietet nun ein traditionelleres Suchmaschinen-Erlebnis, mit Karten, Bildern lokaler Sehenswürdigkeiten und kurzen Beschreibungen zu jedem Ergebnis.