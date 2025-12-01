Charlie Bae von Samsung erklärt wie KI das nächste Kapitel der TV-Branche gestaltet
Charlie Bae, Samsungs Director of Product Business Management, European TV & Sound Device, teilt seine Expertenansicht zur Zukunft des Fernsehens:
Stellt euch vor, ihr sinkt nach einem langen Tag ins Sofa und schaltet euren Fernseher per KI-Sprachbefehl ein, um eure Lieblingssendung in kinoreifer Farbdarstellung zu sehen. Das ist keine Zukunftsvision mehr: 2025 verschmelzen atemberaubende Bilder mit intuitiver Intelligenz und durchdachtem Design. Verbraucher:innen kaufen heute nicht nur einen Bildschirm; 47% der europäischen Konsument:innen investieren in ein Erlebnis, das ihr Entspannen, ihre Verbindung und ihr Leben transformiert.
Immersion neu definiert
Größere Bildschirme sorgen für Theater-ähnliche Immersion. Gleichzeitig entscheiden sich moderne Zuschauer:innen für „Smart Sizing“ – Displays, die Größe mit konstanter Helligkeit und minimalistischer Eleganz in Einklang bringen. Modulare Designs ermöglichen es euch, den Fernseher jedem Raum anzupassen, sei es an der Wand oder auf einem Standfuß.
KI: Euer unsichtbarer Entertainment-Concierge
Künstliche Intelligenz arbeitet im Hintergrund und macht euren Fernseher zu einem personalisierten Entertainment-Hub, indem sie eure Umgebung und Sehgewohnheiten lernt. Über 38% der Premium-Käufer:innen priorisieren KI-Funktionen wie Sprachbefehle und intelligente Bild- und Tonoptimierung.
Ihr könnt sagen: „Stelle die Szene für den Filmabend ein“, und ihr dürft zusehen, wie Helligkeit, Ton und Smart Lights (über SmartThings) automatisch für die perfekte Atmosphäre angepasst werden. KI antizipiert eure Bedürfnisse, indem sie neue Sendungen vorschlägt, die eurem Geschmack entsprechen. Zudem wird der Fernseher durch Smart-Home-Integration zur Kommandozentrale für euren Wohnraum.
Display-Innovationen: Lebendige, transformative Bilder
Die Qualität künftiger Displays entwickelt sich stetig weiter. Die Quantum Dot (QD)-Technologie erweckt Inhalte mit lebendigen, naturgetreuen Farben und tieferen Kontrasten zum Leben.
Eine weitere Innovation ist Samsungs proprietäre Micro RGB-Technologie, bei der einzeln gesteuerte, unter $100\,\mu\text{m}$ kleine rote, grüne und blaue Micro-LEDs zum Einsatz kommen. Da jedes Pixel sein eigenes Licht emittiert, werden Hintergrundbeleuchtungsbluten eliminiert und unendliche Kontrastverhältnisse erreicht, was perfekte Schwarzwerte und außergewöhnliche Details liefert.
Konvergenz für die Zukunft
Die besten Fernseher von morgen vereinen diese Elemente nahtlos: Große Bildschirme bieten beeindruckende Bilder, KI vereinfacht die Bedienung und Displays verwandeln jede Szene in ein Kunstwerk.
Zukünftige Wellness-Funktionen könnten geführte Meditationen oder Fitnessprogramme integrieren. Marken, die diese Harmonie aus Größe, Intelligenz und Immersion meistern, werden den Markt anführen. Euer nächster Fernseher wird mehr sein als nur ein Bildschirm; er wird ein Zugang zu reicheren, intuitiveren und verantwortungsvoller gestalteten Momenten sein.