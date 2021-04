Cestvs: The Roman Fighter im Rahmen der Anime Spring Season 2021 gestartet

Im Rahmen der Anime Spring Season 2021 hat Crunchyroll eine ganze Reihe von neuen Animes ins Simulcast-Rennen geschickt – einer davon ist Cestvs: The Roman Fighter, zu dem der Anime-Streamer nun einen Trailer veröffentlicht hat. Diesen möchte ich euch hier und jetzt vorstellen. Viel Spaß damit!

Worum geht’s in Cestvs: The Roman Fighter?

Cestvs tritt zu seinem ersten Kampf in der Sklaven-Gladiatorenschule an. Dort steht er seinem ersten Gegner und besten Freund gegenüber, doch diesen tötet er ohne zu zögern und entscheidet den Kampf für sich. Denn laut seinem Ausbilder Zafar haben Verlierer keine Zukunft. Mit jedem Kampf nehmen seine Trauer und Wut überhand und er steht nicht länger nur mächtigen Gegnern gegenüber, sondern auch dem fünften Kaiser des römischen Reiches namens Nero. Kann der unfreie Cestvs seine Zukunft in die eigene Hand nehmen?!