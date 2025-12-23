CES 2026: TCL präsentiert die Zukunft moderner Display-Technologien und KI-gestützter Innovationen

Im Messebereich von TCL erwartet die CES 2026 Besucher:innen eine eindrucksvolle Präsentation moderner Display-Technologien für unterschiedliche Anwendungen sowie in verschiedenen Größen und Formfaktoren. Den zentralen Punkt bilden die hochentwickelten Panels, die von TCL CSOT entwickelt wurden, der Display-Technologie-Tochter des Unternehmens. Dabei demonstriert TCL, wie seine Lösungen außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit bieten – von ultrahochauflösenden Mini-LED-Bildschirmen bis hin zu neuen mobilen und tragbaren Geräten.

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die Einführung der neuesten SQD-Mini-LED-Technologie, welche mit fünf Schlüsselmerkmalen überzeugt: All-Scene Wide Color Gamut, eliminiertes Farb-Crosstalk, mehr lokale Dimmzonen, gesteigerte Helligkeit sowie eine ultraschlanke Form. Ergänzend dazu stellt TCL seine innovativen NXTPAPER-Smartphones und E-Note-Tablets vor, deren augenschonende Displays ein optimiertes Seherlebnis versprechen. Für Technik-Interessierte ebenso spannend: Die Premiere von AR-Brillen, die die Vielseitigkeit von TCL-Technologien im Bereich moderner visueller Technologien verdeutlichen.

Neben fortschrittlichen Displays rückt TCL auch die Zukunft der künstlichen Intelligenz ins Zentrum. Besucher können sich auf ein umfassendes Portfolio an KI-gestützten Geräten freuen: von Smart-Living-Produkten wie Klimaanlagen, Kühlschränken und Haushaltsgeräten bis hin zu KI-enhanced Entertainment-Lösungen wie Fernsehern, Projektoren und Wearables. TCL präsentiert zudem neue Entwicklungen für die mobile Produktivität sowie intelligente Mobilitätslösungen im Mensch-Fahrzeug-Heim-Ökosystem.

Mit dieser breiten Palette technologischer Innovationen zeigt TCL auf der CES 2026, wie Konsumenten und Unternehmen von den Fortschritten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Display-Technologie und vernetzte Geräte profitieren können und gibt gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft des vernetzten Lebens und Arbeitens.