CES 2026: Samsung präsentiert neue Odyssey Gaming-Monitor-Serie

Samsung hat seine bisher fortschrittlichste Odyssey Gaming-Monitor-Serie auf der CES 2026 vorgestellt. Das 2026er Line-up umfasst fünf neue Modelle!

Zu den Samsung Odyssey Gaming-Monitoren

Sie alle setzen neue Maßstäbe in Sachen Auflösung, Bildwiederholrate und immersiver Bildqualität. Das Highlight ist der erste 6K-3D-Monitor ohne Brille: der Odyssey G90XH. Ergänzt wird die Serie durch den neuen Odyssey G6 sowie drei Modelle der Odyssey G8-Reihe. Samsung plant die Markteinführung dieser Modelle auch in Österreich – einige davon werden allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 verfügbar sein. „Mit dem diesjährigen Odyssey-Line-up schaffen wir Display-Erlebnisse, die vor einem Jahr noch undenkbar waren. Vom weltweit ersten 6K-3D-Monitor ohne Brille bis hin zu Bildwiederholraten von bis zu 1.040 Hz in HD – diese Monitore sind für die Ansprüche moderner Gamer:innen entwickelt und bieten ein Maß an Immersion, das die Darstellung und Funktion von Inhalten grundlegend verändert“, erklärt Hun Lee, Executive Vice President der Visual Display Business Unit bei Samsung Electronics. Laut IDC führt Samsung den globalen Markt für Gaming-Monitore mit Bildwiederholraten über 144 Hz an und hält im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanteil von 18,8 %. Damit ist Samsung auf Kurs, seine Spitzenposition im siebten Jahr in Folge zu behaupten.

Odyssey 3D G90XH

Damit erwartet uns der weltweit erste 6K-3D-Gaming-Monitor ohne Brille. Der 32-Zoll Odyssey 3D (G90XH) bietet eine neue Dimension des Gamings: ein 6K-Display mit brillenfreiem 3D. Dank Echtzeit-Augentracking passt sich die Tiefenwirkung dynamisch an die Position von euch an – für flüssiges Gameplay ohne Headset. Mit 6K-Auflösung, 165 Hz Bildwiederholrate (per DLG-Mode auf 330 Hz steigerbar) und 1ms GtG Reaktionszeit bleibt jegliche Action gestochen scharf. Wir können uns auf eine erweiterte Auswahl an unterstützten Titeln mit optimierten 3D Effekten freuen, die in Zusammenarbeit mit Gaming Studios entwickelt wurden. Unterstützte Spiele wie The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture sowie Stellar Blade gewinnen dadurch an Tiefe und Detailtrennung, während die 6K‑Auflösung ein gestochen scharfes 3D‑Erlebnis ermöglicht.

Odyssey G6

Dieser Monitor bringt die weltweit erste Bildwiederholfrequenz von 1.040 Hz für High-Speed-Gaming. Der 27-Zoll Odyssey G6 (G60H) setzt neue Maßstäbe im E-Sport: Mit DLG-Mode erreicht er bis zu 1.040 Hz, während die native QHD-Auflösung bis zu 600 Hz unterstützt. AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync-Kompatibilität sorgen für flüssige, reaktionsschnelle Bilder – ideal für kompetitives Gaming.

Odyssey G8: High-End in 6K, 5K und OLED

Die G8-Serie wächst um drei Modelle:

Odyssey G8 ( G80HS ): 32 Zoll, 6K, 165 Hz (DLG-Mode bis 330 Hz)

( ): 32 Zoll, 6K, 165 Hz (DLG-Mode bis 330 Hz) Odyssey G8 ( G80HF ): 27 Zoll, 5K, 180 Hz (DLG-Mode bis 360 Hz)

( ): 27 Zoll, 5K, 180 Hz (DLG-Mode bis 360 Hz) Odyssey OLED G8 (G80SH): 32 Zoll, 4K QD-OLED, 240 Hz, Glare Free, VESA DisplayHDR True Black 500

Alle diese Modelle unterstützen AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC. Das Odyssey Gaming-Monitor-Line-up 2026 von Samsung wird auf der CES 2026 in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar präsentiert und Besucher:innen können die neuen Monitore dort vor Ort aus erster Hand erleben, bevor sie im Laufe des Jahres 2026 auch auf der offiziellen Website verfügbar sein werden!