CES 2026: Plaud stellt NotePin S und Desktop vor

Plaud Inc. stellt mit dem Plaud NotePin S das neueste Modell seines vielfach ausgezeichneten, tragbaren KI-Notizassistenten vor – und mehr!

Über Plaud NotePin S

Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen Plaud Desktop, eine speziell entwickelte Desktop-Anwendung zur Erfassung und Zusammenfassung von Online-Meetings – ganz ohne den Einsatz von Meeting-Bots. Mit der Mission, die individuellen Stärken von Menschen zu unterstützen, positioniert sich Plaud damit als erste 360° KI-Notizlösung, die alle Gesprächsszenarien abdeckt: persönlich, telefonisch und online. In einer zunehmend vielseitigeren Arbeits- und Lebenswelt schafft Plaud einen besonders einfachen Weg, Gespräche festzuhalten und in konkrete, umsetzbare Ergebnisse zu verwandeln. Der bisherige Plaud NotePin (zu unserem Testbericht) hat Nutzerinnen und Nutzer mit seinem eleganten Design und seiner Vielseitigkeit im Alltag überzeugt. Mit dem neuen Produkt führt Plaud dieses Erfolgskonzept konsequent weiter – und verfeinert das Nutzungserlebnis spürbar. Bewährte Stärken bleiben erhalten, während Intuitivität, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit gezielt weiterentwickelt wurden, um Gespräche und Gedanken noch besser festzuhalten. Wie bereits der Plaud Note Pro verfügt auch der Plaud NotePin S über eine Instant-Highlight-Taste: Ein kurzer Druck genügt, um wichtige Momente in Echtzeit zu markieren. So erkennt die KI sofort, welche Inhalte relevant sind – und wandelt Gespräche in präzise, umsetzbare Erkenntnisse, die dem tatsächlichen Anliegen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechen.

Mehr zu Plaud Desktop

Dank seines flexiblen Designs lässt sich der Plaud NotePin S ganz selbstverständlich tragen – als Armband, Kette, Pin oder Clip. Als unauffälliger, mobiler KI-Notizassistent begleitet er den Alltag, ohne abzulenken, und stellt sicher, dass keine wichtigen Details verloren gehen. Die neue Desktop-Anwendung Plaud Desktop ermöglicht es, Online-Meetings direkt und ohne störende Meeting-Bots aufzuzeichnen und alle Gesprächsinhalte zentral auf einer Plattform zusammenzuführen. Vollständig synchronisiert mit der Plaud App und Plaud Web entstehen so übersichtliche Einblicke in Gespräche, unabhängig davon, wo sie stattfinden. Angetrieben von Plaud Intelligence erkennt die Plaud Desktop App Meetings automatisch und zeichnet Gespräche auf Wunsch dezent im Hintergrund auf. Anschließend werden die Inhalte in strukturierte, kontextreiche Zusammenfassungen überführt, die Nuancen, Entscheidungen und nächste Schritte klar abbilden. Plaud Desktop ist dabei kein eigenständiges Produkt, sondern erweitert die Leistungsfähigkeit von Plaud Intelligence gezielt auf Online-Meetings – damit sich Erkenntnisse aus jedem Gespräch erfassen, analysieren und nutzen lassen. Durch die Verbindung von persönlichen und digitalen Workflows macht Plaud Desktop aus fragmentierten Notizen einen durchgängigen Arbeitsverlauf. Ohne Bots, ohne Informationsverluste – dafür mit einer reibungslosen, sicheren Nutzung und voller Kontrolle.