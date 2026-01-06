CES 2026: Jackery enthüllt Solar-Pavillon

Vom 6. bis zum 9. Januar stellt Jackery auf der CES 2026 neue moderne Energielösungen vor – allen voran einen Solar Pavillon. Wenn ihr euch für eine unabhängige Stromversorgung interessiert, könnt ihr dort erleben, wie die Grenze zwischen funktionalem Wohndesign und effizienter Technik verschwimmt. Das Highlight der Präsentation ist der Jackery Solar Gazebo – ein eleganter Gartenpavillon, der weit mehr als nur ein Schattenspender ist.

Solar Gazebo: Wenn die Terrasse zum Kraftwerk wird

Mit dem Solar Gazebo dürft ihr eine Symbiose aus Ästhetik und Nutzwert erwarten. Jackery erweitert sein Sortiment damit um ein System, das Wetterschutz direkt mit der Gewinnung grüner Energie verknüpft. Auf dem Dach sind industrielle Solarmodule mit einem Wirkungsgrad von 24 Prozent verbaut, die eine PV-Leistung von 2.000 Watt erzielen. An sonnigen Tagen könnt ihr so bis zu 10 kWh Strom generieren.

Das System ist robust gegen Wind, Regen sowie Schnee konstruiert und bietet euch durch versenkte IP65-Steckdosen eine sichere Stromabnahme direkt im Außenbereich. Besonders für Hausbesitzer:innen ohne passenden Balkon bietet die Kombination aus dem Pavillon und dem HomePower 2000 Ultra eine ideale Plug-and-Play-Lösung für den Garten.

Flexible Sicherheit durch die HomePower-Serie

Zusätzlich dürft ihr einen Blick auf die neue HomePower-Serie werfen, die als verlässliches Backup für eure heimische Energieversorgung konzipiert wurde. Die Modellreihe umfasst drei Varianten:

HomePower 3000 (3 kWh Kapazität)

HomePower 3600 Plus (3,6 kWh Kapazität)

HomePower 5000 Plus (5 kWh Kapazität)

Diese Kraftpakete basieren auf langlebigen LiFePO4-Akkus und sind skalierbar aufgebaut, um unterschiedliche Budgets und Anforderungen von Anwender:innen abzudecken. Während die HomePower-Serie aktuell auf den US-Markt fokussiert ist, zeigt sie doch deutlich die Richtung auf, in die sich mobile und stationäre Speicherlösungen für moderne Haushalte entwickeln. Ihr könnt euch vor Ort selbst von der Vielseitigkeit dieser Systeme überzeugen.