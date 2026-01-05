CES 2026: Dreame bringt die A3 AWD Pro-Mähroboter-Serie

Dreame Technology wird auf der CES 2026 offiziell seine bislang fortschrittlichsten Mähroboter vorstellen: Die Dreame A3 AWD Pro-Serie.

Mehr zur A3 AWD Pro-Serie

Ausgestattet mit der neuen OmniSense 3.0 Navigation, dem weiterentwickelten EdgeMaster 2.0 für nahezu randloses Mähen sowie drehmomentstarken 4WD-Nabenmotoren, wurde die A3 AWD Pro-Serie für mühelose Präzision selbst auf anspruchsvollen Rasenflächen entwickelt. Beide Modelle – A3 AWD Pro 3500 und A3 AWD Pro 5000 – sind ab März 2026 erhältlich. Die A3 AWD Pro-Modelle wurden speziell für steile Hänge, unebenes Gelände, enge Passagen und mehrzonige Gärten konzipiert. Sie kombinieren zuverlässige Allrad-Traktion mit schneller, gleichmäßiger Flächenabdeckung. EdgeMaster 2.0 erweitert die Schnittreichweite bis an Kanten und Ecken, um manuelle Nacharbeiten zu minimieren, während zwei schwimmend gelagerte Schneidscheiben mit einer großzügigen Schnittbreite von 40 cm große Flächen effizient bearbeiten, ohne Kompromisse bei der Schnittqualität einzugehen. Über das Mähen hinaus integriert die Serie KI-gestützte Hinderniserkennung, intelligente Tierschutzmodi sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz und zur Aufwertung des Außenbereichs.

Das sind die Highlights

OmniSense 3.0 3D-LiDAR + Dual Vision

Kabellose Installation & KI-Auto-Mapping bis zu 5.000 m². Erlebt Rasenpflege auf einem neuen Niveau mit OmniSense 3.0 – einem fortschrittlichen 3D-Ultra-Sensorsystem, das 360°-3D-LiDAR, binokulare KI-Vision und zwei algorithmusoptimierte 1080p-HDR-Kameras kombiniert, um ein präzises, Echtzeit-3D-Verständnis Ihres Gartens zu erzeugen. Einfach einschalten und kartieren – ganz ohne zusätzliches Zubehör wie Begrenzungskabel, Baken, GPS-Stangen, Antennen oder weitere Hilfsmittel. OmniSense 3.0 ermöglicht Auto-Mapping, indem es Grasflächen von Nicht-Grasflächen unterscheidet, schnell Punktwolken-Daten sammelt und daraus eine virtuelle Begrenzung sowie eine 3D-Rasenkarte bis zu 3.500 / 5.000 m² (modellabhängig) erstellt. Mit bis zu 70 m LiDAR-Erfassungsreichweite, einem 360° großen Sichtfeld und zentimetergenauer Präzision sorgt das System für stabile Positionierung und sichere Navigation unter Bäumen, durch enge Durchgänge, über unregelmäßige oder nasse Flächen sowie entlang schattiger Hänge – selbst bei wenig Licht oder schwachem GPS-Signal.

4WD-Nabenmotoren

Ja, die Serie bewältigt 80 % (38,7°) Steigung & 5,5 cm Hindernisse. Die Dreame A3 AWD Pro-Serie ist mit Allrad-Nabenmotoren ausgestattet und meistert Steigungen von bis zu 80 % (38,7°) sowie vertikale Hindernisse bis zu 5,5 cm. Damit bewältigt sie typische Herausforderungen wie Bodenlöcher oder Steine mühelos. Vordere Omni-Räder ermöglichen sanfte Nullwendemanöver, während hintere Offroad-Räder für starke Traktion sorgen. Die verbesserte Federung erhöht die Stabilität auf unebenem Untergrund, und ein stoßdämpfender Stoßfänger gewährleistet einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.

Effizientes Doppelscheiben-Mähsystem

Das ergibt 40 cm Schnittbreite sowie 3–10 cm Schnitthöhe mit schwimmender Lagerung. Die A3 AWD Pro-Serie verfügt über zwei Schneidscheiben, die auf getrennten Ebenen arbeiten und eine Schnittbreite von 40 cm für eine schnellere Flächenabdeckung bei gleichmäßigem, sauberen Schnittbild bieten. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in der Dreamehome-App von 3–10 cm einstellen. Das verstärkte Schneidsystem ist zudem für dichtes, über 15 cm hohes Gras ausgelegt. Mit nur einem Fingertipp definiert ihr bequem eure gewünschte Grashöhe für einen dauerhaft gepflegten Rasen.

EdgeMaster 2.0

Diese Innovation verspricht unter 3 cm randnahes Mähen für saubere Kanten. EdgeMaster 2.0 verschiebt die Schneidscheiben entlang der Ränder nach außen und reduziert den Abstand zwischen Scheibe und Kante auf unter 3 cm für präzise und saubere Schnittergebnisse, insbesondere an unebenen oder erhöhten Begrenzungen. An flachen, ebenen Rändern fährt der Mäher besonders dicht entlang, um die Abdeckung zu maximieren und ein klar definiertes Gesamtbild zu erzielen.

KI-Hindernisintelligenz

Sie erkennt & vermeidet über 300 Rasenobjekte. Dank binokularer KI-Vision und 360°-3D-LiDAR erkennt und umgeht die A3 AWD Pro-Serie mittlerweile mehr als 300 Objekte im Garten – von Möbeln und Werkzeugen bis hin zu kleineren Hindernissen wie Schläuchen, Bällen, Ästen und Tierkot sowie Vertiefungen, Haustieren, Wildtieren und Menschen. Zusätzlich bietet das System Live-Video, Personenerkennungs-Benachrichtigungen und Patrouillenfunktionen.

36V Hochleistungsantrieb

Der 36V-10Ah-Akku mit automatischem Laden & Fortsetzen (bis zu 5.000 m²/Tag) hat richtig Power! Die A3 AWD Pro-Serie wird von einem leistungsstarken 36V-10Ah-Akku angetrieben, der hohes Drehmoment für dichtes Gras und eine lange Laufzeit für Flächen bis zu 5.000 m² pro Tag bietet. Wählt dabei einfach den passenden Effizienzmodus für euren Garten: Standard 2.500 m²/24 h, Effizient 3.500 m²/24 h oder Schnell 5.000 m²/24 h. Der Mäher arbeitet in U-förmigen Bahnen für eine gleichmäßige Abdeckung. Sinkt der Akkustand auf ein sicheres Minimum, speichert das Gerät seine Position, fährt automatisch zur Ladestation zurück und setzt den Mähvorgang anschließend an derselben Stelle fort (oder auf Befehl). Eine optionale Grasfangbox hilft dabei, Schnittgut und Laub für ein besonders sauberes Ergebnis zu sammeln.

Garden Guardian Sicherheit

Dieses Feature ermöglicht euch eine Live-Ansicht, Patrouillen, Diebstahlschutz und selbstverständlich auch tierfreundliche Funktionen. Die A3 AWD Serie schützt euren Garten auch außerhalb des Mähbetriebs. Eine integrierte Frontkamera ermöglicht Live-Video in der App sowie geplante Sicherheits-Patrouillen. KI-gestützte Personenerkennung erkennt Aktivitäten und sendet sofortige Benachrichtigungen. Zum Diebstahlschutz bietet Dreame Link (integrierte 4G-eSIM + GPS) Echtzeit-Tracking über Google Maps, Geofencing-Warnungen beim Verlassen definierter Bereiche sowie Hebealarme mit Warnton und sofortigen App-Hinweisen. AirTag-Kompatibilität ergänzt den Schutz. Tierfreundliche Funktionen umfassen einen Niedriggeschwindigkeitsmodus, individuell einstellbare Tierschutzzonen und geplante Ruhezeiten (Do-Not-Disturb).

Wann kommt die A3 AWD Pro-Serie?

Die neue Dreame A3 AWD Pro-Serie ist ab März 2026 erhältlich. Der Dreame A3 AWD Pro 3500 wird zu einem Preis von 2.599,- Euro angeboten und ist über die offizielle Dreame-Website, Amazon sowie alle weiteren Dreame-Vertriebskanäle erhältlich. Der Dreame A3 AWD Pro 5000 ist zum Preis von 2.999,- Euro erhältlich, ebenfalls über die offizielle Website, Amazon und alle weiteren Dreame-Kanäle. Wäre das etwas für euch?