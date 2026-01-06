CES 2026: Die nächste MSI-Evolution für Gamer:innen und Creator:innen

Die Gaming-Welt blickt nach Las Vegas: MSI nutzt die CES 2026 als Bühne für ein massives Hardware-Update. Ihr könnt euch auf die komplett überarbeiteten Serien Raider, Stealth und Crosshair freuen, die mit frischen Gehäusen, hocheffizienten Kühlsystemen und einer modernen Anschlussvielfalt überzeugen. Unter der Haube arbeiten die neuesten Intel Core Ultra Prozessoren (bis hin zur Serie 3 Panther Lake) sowie die NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten.

Laut Eric Kuo von MSI floss direktes Feedback der Community in die Neugestaltung ein. Das Ziel: Maximale Performance bei gleichzeitig schlankem Design. Ein besonderes Highlight dürft ihr beim Stealth 16 AI+ erwarten, das bereits mit dem CES Innovation Award geehrt wurde.

CES 2026 MSI Neuheiten im Überblick

Raider 16 Max HX und Raider 16 HX: Kompromisslose Power

Wenn ihr auf der Suche nach dem absoluten Leistungsmaximum seid, ist die Raider-Serie eure erste Wahl. Der Raider 16 Max HX knackt als erster Gaming-Laptop die Marke von 300 Watt Systemleistung. Davon entfallen bis zu 175 Watt auf die GeForce RTX 5090 oder 5080 und bis zu 125 Watt auf den Intel Core Ultra 200HX Prozessor.

Damit dieses Kraftpaket nicht überhitzt, hat MSI die Cooler Boost Trinity Kühlung integriert. Ein dritter Lüfter sorgt für einen optimierten Luftstrom durch insgesamt fünf Öffnungen. Ein echtes Plus für Bastler:innen: Über eine spezielle Service-Klappe auf der Unterseite könnt ihr den Arbeitsspeicher und die M.2-SSDs (PCIe Gen 5) blitzschnell aufrüsten, ohne das gesamte Gehäuse zu zerlegen. Visuell dürft ihr euch auf ein QHD+ OLED-Panel mit 240 Hz freuen, das dank VESA Display HDR True Black 1000 Zertifizierung für tiefstes Schwarz und brillante Farben sorgt.

Stealth 16 AI+: Schlanke Eleganz trifft KI-Leistung

Das Stealth 16 AI+ definiert die Kategorie der dünnen High-End-Laptops neu. Mit einem Gewicht unter 2,0 kg und einer Bauhöhe von maximal 20 mm passt es in jeden Rucksack. Das Gehäuse aus edlem Aluminium in Charcoal Black wurde optisch verfeinert und bietet nun rundere Formen sowie ein um über 50 Prozent vergrößertes Touchpad.

Ausgestattet mit dem Intel Core Ultra Prozessor der Serie 3 kombiniert das Gerät hohe Rechenleistung mit beachtlicher Effizienz. Der 90-Wh-Akku garantiert euch lange Laufzeiten, und sollte die Energie doch einmal knapp werden, könnt ihr das Gerät unkompliziert via USB-PD über die Thunderbolt 4 Ports laden. Trotz der flachen Bauweise erlaubt das optimierte Kühlsystem eine TGP von bis zu 125 Watt für Grafikkarten bis zur RTX 5070.

Crosshair 16 Max HX und HX: Performance für das Mainstream-Segment

Die Crosshair-Serie richtet sich an alle, die im gehobenen Mittelfeld keine Abstriche machen wollen. Mit bis zu 200 Watt kombinierter Leistung für CPU und GPU bietet das Crosshair 16 Max HX ein deutliches Plus gegenüber den Vorgängern. Je nach Modell könnt ihr eure Spiele auf einem 165 Hz schnellen QHD+ OLED-Display genießen.

Das überarbeitete Schnittstellen-Layout bündelt Anschlüsse wie Netzwerk und HDMI an der Rückseite, sodass ihr euren Schreibtisch frei von Kabelsalat halten könnt. Optisch bleibt die Serie ihrer Linie treu: Eine programmierbare 24-Zonen-RGB-Tastatur sorgt dafür, dass ihr euren ganz persönlichen Stil unterstreichen könnt.

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition: Ein kühler Blickfang

Auch für Handheld-Fans gibt es Neuigkeiten. Die Claw 8 AI+ erscheint in der Glacier Blue Edition. Das eisige Finish verleiht dem eSports-Gadget einen einzigartigen Look. Technisch basiert das Gerät auf der bewährten Plattform mit Intel Core Ultra 200V Prozessoren und Arc Xe2 Grafik, was euch flüssiges Gaming im mobilen Format ermöglicht.

Alle gezeigten Modelle kommen voraussichtlich im Frühjahr 2026 in den Handel. Genaue Details zu den Preisen und spezifischen Konfigurationen dürft ihr kurz vor dem Verkaufsstart erwarten.

