CES 2026: Aqara bringt viel Neues für das Smart Home

Der Hersteller Aqara präsentiert einige neue Dinge: Ein Thermostat, ein Camera Hub, ein Steuergerät, ein Ortungsgerät und mehr!

Über Aqaras Smart Home

Aqara, globaler Vorreiter und Pionier im Bereich IoT, präsentiert auf der CES 2026 (Stand Nr. 51229, Halls A–D, Venetian Expo) seine neuesten Innovationen im Bereich intelligenter Raumtechnologie („Spatial Intelligence“). Die Messepräsentation gibt einen Ausblick auf ein noch smarteres System, das grundlegend verändert, wie Räume menschliche Aktivitäten wahrnehmen und darauf reagieren – und so Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit auf ein neues Niveau hebt. Zu den Highlights zählen das neue Thermostat Hub W200 mit Adaptive Temperature und Clean Energy Guidance von Apple sowie Aqaras erste Matter-fähige Camera Hub G350 – beide fungieren als Zentren der Spatial Intelligence, indem sie Umgebungsdaten analysieren, Geräte steuern und Automationen auslösen.

Ergänzt werden sie durch den Spatial Multi-Sensor FP400 und den Multi-State Sensor P100, die Präsenz, Verhalten und Umgebungsbedingungen erkennen, sowie das Smart Lock U400, das ein schlüsselloses Öffnen per Home Key auf dem iPhone oder der Apple Watch ermöglicht. Gemeinsam schaffen diese Produkte ein nahtloses, intuitives Erlebnis und verwandeln moderne Räume – ob privat, gewerblich oder öffentlich – in intelligente, adaptive Umgebungen, die die Bedürfnisse ihrer Nutzer vorausschauend erkennen. Außerdem präsentiert Aqara seine All-in-One-Plattform für das Management intelligenter Räume, Aqara Builder, die mit vereinfachten, schlanken Tools und Ressourcen für das Management von Flächen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich aufwartet.

Spatial Intelligence Centers

Die Thermostat Hub W200 und die Camera Hub G350 bilden das zentrale Herzstück von Aqaras Spatial-Intelligence-Ökosystem. Als Matter-Controller mit Dualband-WLAN, Thread und Zigbee verbinden und steuern sie nicht nur Aqara Geräte, sondern auch eine Vielzahl Matter-kompatibler Produkte anderer Hersteller – und ermöglichen so eine einheitliche Steuerung und Automatisierung im gesamten Raum. Auf Basis der Funktionen Adaptive Temperature und Clean Energy Guidance aus iOS 26 bietet der Thermostat Hub W200 persönlichen Komfort bei gleichzeitig optimiertem Energieeinsatz. Adaptive Temperature nutzt das iPhone, um vorherzusagen, wann Nutzer auf dem Heimweg sind, und berücksichtigt den Aktivitätsstatus in der Apple Home App – inklusive „Zuhause“, „Schlafen“, „Abwesend“ und „Längere Abwesenheit“ –, um die Temperatur automatisch so anzupassen, dass sie genau richtig ist. Clean Energy Guidance von Apple nimmt kleine Anpassungen an den Heiz- und Kühlsollwerten vor, um Zeiten zu nutzen, in denen das Stromnetz weniger kostet, und hilft so, Energie zu sparen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Über die Klimasteuerung hinaus dient der W200 als zentrales Security-Panel, das sich mit einer Aqara Türklingel und einem Aqara Türschloss verbindet. Familienmitglieder können Besucher auf dem 4-Zoll-Farb-Touchscreen prüfen und die Tür direkt entriegeln. Die Camera Hub G350 unterstützt die aktuellen Spezifikationen von Matter 1.5 und ist Aqaras erste Matter-zertifizierte Kamera. Sie bietet zukunftssichere Interoperabilität, latenzarmes Streaming und eine einheitliche Steuerung in kompatiblen Matter-Ökosystemen von Drittanbietern wie Homey und SmartThings. Die schwenk- und neigbare Indoor-Kamera mit Dual-Lens-Setup kombiniert ein 4K-Weitwinkelobjektiv mit einem 2,5K-Teleobjektiv und erreicht so einen 9-fach Hybridzoom für Panoramaansichten und detailreiche Close-ups. Dank KI-gestützter Auto-Tracking-Funktion bleiben Personen und Haustiere stets im Bild. On-Device-AI erkennt bestimmte Ereignisse (z. B. Personen- oder Tiererkennung, Gesichtserkennung) sowie Geräusche und sendet entsprechende Benachrichtigungen, damit Hausbesitzer keine wichtigen Details verpassen.

Geräte zur räumlichen Wahrnehmung und Ortung

Angetrieben von mmWave-Radar und KI-Algorithmen liefert der Spatial Multi-Sensor FP400 präzise, mehrpersonenfähige Spatial Intelligence und ermöglicht es, die Position und Körperhaltung von Personen (stehend, sitzend, liegend) in Echtzeit zu erfassen. Der Sensor mit Thread-/Zigbee-Dualprotokoll bietet zudem gleichzeitige Sturzerkennung bei seitlicher Montage, eine Live-Personenzählung sowie Aufenthalts-Analysen wie durchschnittliche Verweildauer und Gehstrecke. Damit eignet er sich als vielseitige Sensorlösung für private wie gewerbliche Umgebungen – einschließlich Healthcare-Szenarien. Dann gibt es auch besonders vielseitige Produkte wie den Multi-State Sensor P100.

Dieser neue Sensor ist mit einer neuartigen 9-Achsen-Sensorik und KI-Algorithmen ausgestattet und ermöglicht hochpräzises, reaktionsschnelles Motion Tracking. Er erkennt Vibrationen, Bewegungen, Klopf- bzw. Tippimpulse, Stürze und Neigungen. Als Dualprotokoll-Sensor mit Matter-Unterstützung überwacht er nicht nur das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern, sondern registriert auch Objektbewegungen und -vibrationen. So kann er Nutzer etwa auf unbefugtes Öffnen von Zugängen, Glasbruch oder die Bewegung wertvoller Gegenstände aufmerksam machen und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Smart-Home-Automation und Sicherheit. Es geht aber noch weiter:

Zum Aqara Smart Lock U400

Das Smart Lock U400 vervollständigt Aqaras Spatial-Intelligence-Ökosystem. Ausgestattet mit modernster UWB-Technologie bietet dieses Deadbolt-Schloss einen noch sichereren, schlüssellosen Zugang per Home Key in Apple Wallet auf iPhone oder Apple Watch. Mit dem freihändigen Entsperren via Home Key lässt sich das U400 automatisch öffnen, sobald sich Nutzer in einem Abstand von rund zwei Metern zur Tür befinden – für ein noch komfortableres Ankommen zuhause. Das Produkt ist zudem Matter-zertifiziert und Aliro-ready und ermöglicht so zukunftssichere Interoperabilität sowie den mobilen Zugang der nächsten Generation über digitale Schlüssel, etwa in Samsung Wallet.

Der Aqara Builder

Neben den neuen Produkten stellt der Hersteller auch Aqara Builder vor – eine All-in-One-Plattform für das Management intelligenter Räume. Aqara Builder bietet cloudbasiertes, kollaboratives Projektmanagement, Remote-Zugriff und die Steuerung mehrerer Standorte und vereinfacht so das Flächenmanagement im privaten wie im gewerblichen Bereich. Die Plattform ermöglicht eine mühelose Projektkonfiguration, Überwachung und technische Unterstützung jederzeit und von überall und stellt dabei für alle Sicherheit und Flexibilität sicher.