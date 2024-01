CES 2024: Ugreen kündigt Next-Gen NAS-Serie an

Ugreen hat im Rahmen der CES 2024 seine Ugreen NASync Network-Attached-Storage-Geräte sowie die Zusammenarbeit mit Intel angekündigt.

Neue Reihe an Gerätespeicherlösungen

An der Spitze der neuen NAS-Produktlinie von Ugreen steht das Flaggschiffprodukt NASync DX480T Plus. Das DX480T Plus ist mit 7,0 x 5,6 x 2,0 Zoll das kleinste Gerät der neuen NAS-Reihe von Ugreen und wurde mit Fokus auf hohe Leistung und Mobilität entwickelt. SSD-Einschübe ermöglichen bis zu 16 TB schnellen All-Flash-Speicherplatz. Ein erweiterbares RAM-Laufwerk bietet bis zu 32 GB Speicher für eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das eigens entwickelte Ugreen OS Pro (UGOS Pro) wird von Intels Core i5 10-Core-Prozessor der zwölften Generation angetrieben. Die zwei Thunderbolt-4-USB-C-Anschlüsse bieten darüber hinaus Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gb/s. Das macht das DX480T Plus zu einem der kompaktesten und schnellsten NAS-Geräte auf dem Markt.

Parallel zur Veröffentlichung des DXP480T Plus präsentierte Ugreen das NASync DXP8800 Pro und das DXP4800 Plus. Beide Geräte sind mit Intel Premium-CPUs der zwölften Generation, erweiterbarem RAM und vier Einschüben für das 4800 beziehungsweise acht Einschüben für das 8800 ausgestattet. Das 8800 Pro ist außerdem mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen ausgestattet.

Zusammenarbeit mit Intel

Die Entwicklung der neuen NAS-Produktlinie bedeutet für Ugreen einen großen Sprung nach vorn. Die neue Produktreihe, die von Intel®-Prozessoren unterstützt wird, bietet Speichereffizienz und automatisierte, intelligente Entscheidungsfähigkeit. Mit der zunehmenden Integration von KI in das tägliche Leben arbeiten Ugreen und Intel gemeinsam an benutzerfreundlichen Funktionen, die die tägliche Arbeit erleichtern.

„Da sich Technologie mehr und mehr in Richtung KI-Integration und damit verbundene Funktionen verlagert, haben wir uns bewusst für die Zusammenarbeit mit einem bekannten, erfahrenen Unternehmen entschieden, um diese Funktionen in unsere zukünftigen Produkte zu integrieren“, erklärt Ugreen-Geschäftsführer Evan Li. „Wir hoffen, dass wir mit der Veröffentlichung unserer neuen NASync-Geräte mehr Kunden mit den intelligenten KI-Funktionen vertraut machen können.“

Neuer Unternehmensbereiche für Ugreen

Ugreen, das bisher für seine revolutionären Ladegeräte und Zubehörteile bekannt ist, hat mit der jüngsten Veröffentlichung der PowerRoam Portable Power Station einen Vorstoß in die Branche der alternativen Energiequellen gemacht. Die NASync-Serie baut auf diesem Erfolg auf und soll das technische Know-how von Intel in den Bereichen Cloud Computing und PC-Komponenten mit Ugreens umfangreichem Wissen über HDD- und SSD-Speicherlösungen vereinen.

„Intel verfügt über ein komplettes und ausgereiftes Lösungssystem im NAS-Bereich“, erklärt Kris Wei, Produktmanager bei Ugreen. „Vom Einstiegsbereich bis zum kommerziellen Bereich bietet Intel wichtige Hauptsteuerungs-Chips, die sie zur idealen ersten Wahl für eine Zusammenarbeit machen.“

Die gemeinsamen Bemühungen haben bereits erste Früchte getragen, da die Produktdefinition von Ugreen viele innovative Designs im Bereich der Consumer-NAS umfasst. Durchbrüche in Bereichen wie 8K-Videoausgabe, KI-Modelle, Maximierung der Rechenleistung und Anwendung sind einige Beispiele für die praktischen Vorteile, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben haben.Weitere Informationen über die Ugreen NASync-Serie sind unter https://nas.ugreen.com/pages/ugreen-nas-storage-preheat zu finden. Über diesen Link haben Interessierte auch die Möglichkeit, sich vorab mit einer Kaution von $5 für NAS-Produkte anzumelden, die beim Kauf erstattet wird.