CES 2024: Fenster säubern lassen vom ECOVACS WINBOT W2 OMNI

Der WINBOT W2 OMNI ist eine nutzerorientierte Lösung für eine traditionell oft zeitaufwendige, teilweise herausfordernde Aufgabe.

Über den WINBOT W2 OMNI

Beim Säubern geht er besonders zielgerichtet vor: Der WINBOT W2 OMNI nutzt zur streifenfreien und rückstandslosen Reinigung das intelligente Navigationssystem WIN-SLAM 3.0. Es garantiert eine gleichmäßige Reinigung von Kante zu Kante und ermöglich eine nahtlose Bewegung um Hindernisse herum. Seine exklusive Weitwinkel-Sprühtechnologie mit drei Düsen löst den Schmutz und deckt die Fensterfläche gleichmäßig ab, ohne zu tropfen. Das Steigsystem des Bots ist mit rutschfesten, staubabweisenden 3-Punkt-Laufflächen und einem intelligenten Schwerkraftausgleich ausgestattet. Er ermöglicht es dem Roboter, gleichmäßig über die Fenster zu fahren – in Kombination mit dem 10-stufigen Schutzsystem des Produkts gehören jegliche Sorgen beim Fensterputzen der Vergangenheit an.

Das Gerät ist so konzipiert, dass es sich an bodentiefe, kleine, rahmenlose und gekippte Fenster oder Spiegel anpassen kann. Es gibt auch vier unterschiedliche Modi: “Schnell”, “Tief”, “Punkt” und “Benutzerdefiniert”. Ganz gleich, welcher Modus oder welches Bedürfnis: Der WINBOT W2 OMNI meistert jede Herausforderung auf Tastendruck. Die Multifunktionsstation im Kofferformat ist mit Fallschutzmechanismen, einem eingebauten Akku für den netzunabhängigen Einsatz im Innen- und Außenbereich und einem Verbundseil, das mehrere Kabel überflüssig macht, ausgestattet. Hinzu kommt eine automatische Aufwicklung, die eine schnelle Einrichtung und problemlose Reinigung garantiert. Das Luftkanaldesign mit vier Trennwänden und reduzierter Luftstromgeschwindigkeit sorgt für leise Vorgänge, was durch schallabsorbierende Baumwolle verstärkt wird.