CES 2022: Mark Levinson No. 5909 Lifestyle-Kopfhörer angekündigt

HARMAN Luxury Audio enthüllte auf der CES 2022 mit dem Mark Levinson No. 5909 den ersten hochauflösenden, kabellosen ANC-Kopfhörer unter der Marke Mark Levinson. Es ist das erste portable Audioprodukt der Marke, die für erstklassige Premium-Heim- und Automoitive-Audiosysteme bekannt ist. Mit dem Debüt-Kopfhörer können Musikliebhaber:innen mit einer Leidenschaft für High- Fidelity-Audio ihr Hörerlebnis auch unterwegs genießen.

Seit 50 Jahren steht Mark Levinson für höchste Audioqualität sowie die Förderung und Wertschätzung von Musik und Künstler:innen. Die Details, Nuancen und Feinheiten des Mark Levinsons Referenzklangs, für den die Marke seither bekannt ist, spiegeln sich in der Entwicklung des No. 5909 Kopfhörers. Er ermöglicht Musikliebhabern auch unterwegs ein erstklassiges Klangerlebnis zu genießen. Sei es der leise Atemzug eines Künstlers vor dem Refrain oder eine versteckte Harmonie, die zum ersten Mal entdeckt wird.

Der Mark Levinson No. 5909 wurde für leidenschaftliche Enthusiasten entwickelt, die höchste Ansprüche an die Audioqualität haben. Er ist der perfekte Begleiter für Reisende und Audiophile. Der Hörer wurde mit Blick auf luxuriösen Komfort und schönes Design entwickelt und besteht aus hochwertigen Materialien wie Aluminiumkomponenten, einem Kopfbügel mit Leder und austauschbaren Leder-Ohrpolstern, die ein jahrelang angenehmes Hörerlebnis garantieren. Mit bis zu 34 Stunden Wiedergabezeit bzw. 30 Stunden mit aktiver adaptiver Geräuschunterdrückung bleiben diese hochentwickelten kabellosen Kopfhörer auch über längere Zeiträume im Einsatz. Die robusten und leichten No. 5909 lassen sich auf Reisen leicht in der mitgelieferten Hartschalentasche verstauen, in der auch Kabel und ein Flugzeugadapter diskret untergebracht sind.

Der Kopfhörer ist ausgestattet mit 40-mm-Treibern mit Berylliumbeschichtung, die fachmännisch auf die HARMAN-Kurve abgestimmt wurden. Er wurde von denselben Klangingenieuren entwickelt wurden, die auch hinter den renommierten Verstärkern, Plattenspielern und Streaming-Playern von Mark Levinson stehen. Die Audioleistung entspricht den strengen Standards für die Hi-Res-Audio-Zertifizierung, wie zum Beispiel den LDAC-Audiocodec, digitale Schaltkreise mit 24-Bit/96kHz-Verarbeitung und ein akustisches Ansprechverhalten von bis zu 40kHz.

Neben High-Fidelity-Audio ist der Kopfhörer vollgepackt mit Funktionen, die Musikliebhaber:innen unterwegs zu schätzen wissen. Darunter hochauflösende kabellose Konnektivität über Bluetooth 5.1 mit LDAC-, AAC- und aptX, ein Array aus vier Mikrofonen mit Smart-Wind-Adaption für kristallklare Telefongespräche, adaptive aktive Geräuschunterdrückung mit drei Modi für erstklassige Klangisolierung und ein wählbarer Ambient-Aware-Modus.

Die robusten und leichten No. 5909 lassen sich auf Reisen leicht in der mitgelieferten Hartschalentasche verstauen. Zudem wird ein komplettes Sortiment an Kabeln und Zubehör mitgeliefert, darunter ein 1,25 Meter langes USB-C-Ladekabel, ein USB-C-auf-USB-A-Adapter, 1,25 und 4 Meter lange USB-C-auf-3,5-mm-Audiokabel, ein 3,5-mm-auf-6,33-mm-Audioadapter, ein Audioadapter für Flugzeuge und ein Mikrofaser-Poliertuch.