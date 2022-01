CES 2022: JBL Quantum Gaming Neuzugänge angekündigt

Gleich eine Reihe von Neuzugänge bei seinem JBL Quantum Gaming-Portfolio kündigte JBL im Rahmen der CES 2022 an. Mit dem JBL Quantum Stream zeigt der Audiospezialist ein USB-Doppelkondensator-Mikrofon, das perfekt für die Abstimmung mit den Teamkolleg:innen geeignet ist und dabei kristallklare Verständigung in jeder Spielsituation garantiert. Positioniert auf einem stabilen Standfuß lässt es sich um 360 Grad drehen und bietet eine Vielzahl weiterer Aufstelloptionen. Zum JBL Quantum Stream gesellen sich das erste True Wireless-Gaming-Headset von JBL, das JBL Quantum TWS, sowie zwei neue Over-Ear-Kopfhörer, das JBL Quantum 810 und JBL Quantum 610.

Das sind die JBL Quantum Gaming Neuheiten von der CES 2022

JBL Quantum Stream

Mit dem JBL Quantum Stream ist man dank des 2 x 14-mm Dual Capsule-Elektret-Kondensators mit einer Abtastrate von 24 Bit und 96 kHz immer laut und deutlich zu hören. Zwei wählbare Sprachaufnahmemuster erlauben es, die Aufnahme des Mikrofons auf die Stimme der Sprecher:innen zu fokussieren oder die Stimmen aller im Raum zu erfassen. Dies bietet sich zum Beispiel bei der Aufnahme von Podcasts oder Gruppengesprächen an. Werden verdeckte Missionen geplant? Durch Antippen der oberen Taste wird das Mikrofon im Gefecht oder in der Telefonkonferenz stummgeschaltet. Eine RGB-Anzeige erleichtert dabei die Bedienung. Die Einrichtung könnte nicht einfacher sein, denn das JBL Quantum Stream lässt sich universell montieren und bietet eine nahtlose Steuerung der Sprachüberwachung. Die Benutzer können den Ständer einfach so anschließen, dass er zu ihrem Gaming-Setup passt, und die Sprachlautstärke direkt am Mikrofon regeln.

JBL Quantum TWS

Für Gamer:innen, die auf ein kabelloses In-Ear-Erlebnis setzen, ist der JBL Quantum TWS genau das Richtige: Ausgestattet mit dem unglaublich realistischen JBL QuantumSURROUND, können Spieler:innen die beste räumliche Surround-Sound-Lösung im Spiel erleben, gepaart mit True Adaptive Noise- Cancelling und Ambient Aware-Funktionen zur Kontrolle von Außengeräuschen und zur Minimierung von Ablenkungen. Der mitgelieferte USB-C-Dongle garantiert Spielern mit PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch und unterstützten Mobilgeräten eine stabile Verbindung mit geringer Latenz. Der JBL Quantum TWS unterstützt auch zwei Verbindungen gleichzeitig, sodass Spieler:innen eine Verbindung zu ihrem bevorzugten Gaming-Gerät über den USB-C-Dongle und eine Bluetooth-Verbindung zu einem Mobilgerät herstellen können. Damit verpassen sie auch im Spiel keinen Anruf. Das leichte Design macht den JBL Quantum TWS ideal für lange Gaming-Sessions, und die IPX5-Schweißresistenz sorgt für Langlebigkeit bei der Nutzung unterwegs.

JBL Quantum 810 und JBL Quantum 610

Ebenfalls neu in der JBL Quantum–Reihe 2022 sind der JBL Quantum 810 und der JBL Quantum 610, der bei den prestigeträchtigen CES 2022 Innovation Awards mit dem “Best of Innovation Honoree” ausgezeichnet wurde. Beide Modelle verfügen über JBL QuantumSURROUND und DTS Headphone:X 2.0 für die ultimative Audio–Immersion, ein Flip–up–Mikrofon mit Sprachfokus und eine robuste, leichte Konstruktion für optimalen Komfort bei langen Gaming–Sessions. Alle neuen JBL Quantum–Headsets sowie das JBL Quantum Stream Mikrofon sind mit der JBL QuantumENGINE PC–Software kompatibel, mit der sich Audio– und RGB–Beleuchtungseffekte umfassend anpassen lassen (nur ausgewählte Modelle). Das JBL Quantum TWS ist außerdem mit der JBL Headphones–App kompatibel, um es auch unterwegs an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.