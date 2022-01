CES 2022: HP kündigt neue OMEN-PCs an

HP hat im Rahmen der CES 2022 mit dem OMEN 45L Desktop, der OMEN 25L Desktop sowie dem Victus by HP 15L Desktop Neuzugänge beim Gaming-Lineup vorgestellt. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

OMEN 25L – Entwickelt für Spieleleistung und Erweiterbarkeit

Der OMEN 25L Desktop bietet Gamern einen neu konzipierten Tower mit verfeinerter Thermik in einem schlichten und eleganten Gehäuse. Die Ästhetik des Desktops wird in den Farben Ceramic White oder Mica Silver zusammen mit einer optionalen Seitenwand aus gehärtetem Glas weiter aufgewertet. Die Thermik wurde durch einen zusätzlichen 120-mm-Frontlüfter weiter verbessert. Dank einer maximalen Leistung der NVIDIA GeForce RTX 3080 oder der AMD Radeon RX 6700 XT Grafikkarte sowie der Intel Core i7 Prozessoren der 12. Generation oder den neuesten AMD Ryzen Prozessoren können Gamer die neuesten Spiele in vollen Zügen genießen.

Victus by HP 15L – Hochwertiges Gaming für jeden Lebensstil

Der Victus by HP 15L Desktop ist der erste Desktop der Victus Reihe und bietet ein kompaktes Design mit zwei Farboptionen in Mica Silver und Ceramic White sowie dem individualisierbaren RGB Infinity Mirror-Logo. Er bietet hervorragende Spieleleistung in der Maximalausstattung mit einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oder einer AMD Radeon RX 6600 XT Grafikkarte. Die neuen Intel Core i7-Prozessoren der 12. Generation oder die neuesten AMD Ryzen 7-Prozessoren der 5000G-Serie und bis zu 32 GB DDR4-RAM runden das Angebot ab.