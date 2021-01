CES 2021: Lenovo stellt IdeaPad 5 Pro vor

Mit dem IdeaPad 5 Pro und dem IdeaPad 5i Pro stellt Lenovo seine bisher leistungsstärksten IdeaPad-Laptops vor. Was euch damit erwartet, lest ihr gleich hier! Zur offiziellen CES-Website von Lenovo geht es hier entlang.

IdeaPad 5 Pro – bereit für euch

So, wie ihr euer neues Gerät haben wollt, könnt ihr es euch auch konfigurieren. Ihr dürft zwischen diversen Unterhaltungseigenschaften, verschiedene Displaygrößen (14 und 16 Zoll) sowie einem Ganzmetallgehäuse in den Farbtönen Cloud Grey oder Storm Grey wählen. Zum ersten Mal bei einem Lenovo IdeaPad-Notebook wird das Display mit einem breiteren Seitenverhältnis von 16:10 angeboten, um besser für Multitasking mit Windows und einem gelegentlichen Filmabend gerüstet zu sein. Mit weniger Rahmen an allen Seiten für ein beeindruckendes Seitenverhältnis von 90 Prozent und einer Farbqualität von 100 Prozent sRGB bieten das IdeaPad 5i Pro und das IdeaPad 5 Pro bessere Lern- und Unterhaltungserlebnisse dank stabilerer Wi-Fi 6-Konnektivität.

Das IdeaPad 5i Pro ist mühelos tragbar und wiegt nur 1,45 kg bei der 14-Zoll-Größe, und 2 kg bei der 16-Zoll-Größe. Es verfügt über smarte Funktionen wie eine IR-Kamera mit Windows Hello, die für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem sorgen die Time-of-Flight (ToF)-Sensoren der IR-Kamera samt Aufmerksamkeits-Erkennungssoftware (Glance by Mirametrix) für Komfort wie Anhalten eine Videos, wenn ihr kurz vom Bildschirm weggeht. Der Laptop meldet sich auf Wunsch mit einem Alarm, wenn er bewegt wird, während ihr ihm den Rücken zuwendet. Der Show Mode auf Lenovo PCs macht die Interaktion mit Alexa auf dem PC einfach und bequem. Alexa kann dabei helfen, sich an wichtige Ereignisse, Meetings und Aufgaben zu erinnern.

Dazu kommt ein größeres Trackpad als bei den Vorgängergenerationen und eine verbesserte Tastatur mit optionaler Hintergrundbeleuchtung, die sich durch weicheren Tastendruck auszeichnet. Ton und Bild heben sich dank Dolby Atmos und bis zu 2,8K High-Definition-Display-Auflösung, die bei den 14-Zoll-Notebook-Modellen angeboten wird, angenehm hervor.

IdeaPad 5i Pro – die Konfiguration

· Die bemerkenswerte Leistung des 11. Gen Intel Core i7-Prozessors (in der höchsten Konfiguration)

· Bis zu NVIDIA MX450-Grafik, um das Notebook für die Arbeit oder Gaming zu beschleunigen

· Ein bis zu 14 Zoll großes 2,8K (16:10) IPS-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und 400 nits Helligkeit

· Oder ein 16 Zoll großes 2,5K (16:10) IPS-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und 350 nits Helligkeit

· Bis zu 16 GB DDR4-Speicher und bis zu 1 TB SSD PCIe M.2-Speicher bei beiden Größen

· Der 14-Zoll-Laptop bietet einen 56,5-WHr-Akku und Rapid Charge Boost

· Das 16-Zoll-Modell hat eine Akkukapazität von 75WHr und unterstützt Rapid Charge Express

· Das 16-Zoll-Modell bietet außerdem Thunderbolt™ 4-Technologie mit einem Kabel

· ab 899 Euro (14 Zoll, April 2021) beziehungsweise 999 Euro (16 Zoll, Mai 2021) beginnend

IdeaPad 5 Pro – eure Optionen

14-Zoll IdeaPad 5 Pro

· Wahl aus den AMD Ryzen Mobile Prozessoren der nächsten Generation (in Kürze erhältlich)

· Bis zu NVIDIA MX450-GPU

· Bis zu 16 GB DDR4-Speicher und bis zu 1 TB SSD PCIe M.2-Speicher

· Bis zu 14 Zoll 2,8K (16:10) IPS-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz und 400 nits Helligkeit

· Bietet 56,5WHr Akkukapazität und Rapid Charge Boost

· ab April 2021 verfügbar, kostet ab 829 Euro

16-Zoll IdeaPad 5 Pro

· Wahl aus den AMD Ryzen Mobile Prozessoren der nächsten Generation (in Kürze erhältlich)

· Wahl aus mehreren Grafikoptionen, einschließlich bis zur nächsten Generation NVIDIA GeForce RTX-GPUs

· Bis zu 32 GB DDR4-Speicher und bis zu 1 TB SSD PCIe M.2-Speicher

· Bis zu 16-Zoll 2.5K (16:10) IPS-Display mit hoher 120Hz Bildwiederholrate bei 350 nits Helligkeit

· Bietet 75WHr Akkukapazität und Rapid Charge Express

· ab Mai 2021 erhältlich, Preis beginnt bei 999 Euro