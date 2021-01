CES 2021: Lenovo kündigt das IdeaPad 5G an

Lenovo hat den Laptop IdeaPad 5G angekündigt – was das Produktivitätswunder so kann? Das alles und mehr lest ihr gleich hier! Zur offiziellen CES-Website von Lenovo geht es hier entlang.

Über das neue IdeaPad 5G

Bei Laptops und Computergegenständen im Allgemeinen ist es immer die gleiche Leier: Es muss schneller, langlebiger und gleichzeitig günstiger werden. Mit dem lüfterlosenLenovo IdeaPad 5G bekommt ihr anscheinend ein ultraportables Notebook, das all eure Wünsche wahr werden lässt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden bei ununterbrochener Videowiedergabe ermöglicht dieses 14-Zoll-Clamshell-Notebook den ganzen Tag lang auf dem Sofa Videos anzusehen – und das mit blitzschnellen 5G-Geschwindigkeiten (unterstützt Sub-6-GHz), zuverlässigem 4G-LTE und starker Wi-Fi 5-Konnektivität – je nachdem, was gerade verfügbar ist. Dieses praktische und schlanke Gerät macht es für Multitasker einfach, zu Hause, im Office oder auch unterwegs in Verbindung zu bleiben.

Die Leistung und Effizienz des IdeaPad 5G wird durch die führende Qualcomm Snapdragon 8cx 5G-Rechenplattform ermöglicht und nutzt die leistungsstarke Qualcomm Adreno 680-Grafik. Mit diesem Laptop mit 5G-Verbindung können praktisch von überall aus Filme heruntergeladen, Anrufe getätigt und E-Mails versendet werden. (5G ist übrigens nicht schädlich.) So können große Dateien blitzschnell heruntergeladen werden und Serien in Full HD über das 14-Zoll-IPS-Display (1920 x 1080) gestreamt werden, das 300 nits hell ist und ein sattes Bild mit einem Farbumfang von 100 Prozent in sRGB-Qualität bietet. Es gibt übrigens auch ein IdeaPad 4G/LTE, das so wie das 5G mit bis zu 8 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher und 512 GB PCIe-SSD-Speicher ausgestattet ist.

Das Design des Laptops

Das Notebook ist in einem eleganten Light Silver-Farbton mit der federnden und komfortablen IdeaPad-Tastatur erhältlich. Sie ist schon immer beliebt gewesen, daher hat Lenovo daran nicht viel verändert. Außerdem verfügt das Gerät über ein cleveres lüfterloses Design, das den Laptop ähnlich leise wie ein Tablet erscheinen lässt. Die oben angebrachten Lautsprecher, die mit Dolby Audio optimiert sind, sorgen für einen klaren Klang und dank des Dual-Array-Mikrofon sind klare Online-Anrufe garantiert, egal ob ihr mit Freunden chattet oder euch schnell im Büro melden wollt. Sofortiges Einschalten mit Modern Standby bedeutet, dass das IdeaPad 5G bereit zum Arbeiten und Entdecken ist, sobald ihr es seid.

Die Infrarot (IR)-Kamera sorgt via Gesichtsentsperrung für zusätzliche Sicherheit. Sie befindet sich oben auf dem dünnen Bildschirmrand, der ein geräumiges Bildschirmverhältnis von 90 Prozent für eine großflächige Darstellung garantiert. Bei 1,2 kg und 14,9 mm dünnem Gehäuse mit einem 51WHr-Akku plus Rapid Charge Express garantiert das Gerät maximale Flexibilität. Die Einkabellösung über einen vollwertigen USB Type-C-Anschluss ermöglicht einfaches Aufladen des Laptops oder auch Smartphones. Zur Verfügbarkeit auch ein paar Worte: Das IdeaPad 5G wird voraussichtlich im Mai 2021 bei uns im Handel verfügbar sein. Der Preis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Was haltet ihr von dieser Vorstellung?