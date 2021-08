Century: Age of Ashes Releasedatum auf der gamescom 2021 angekündigt

Playwing Bordeaux gab nun endlich das Century: Age of Ashes Releasedatum bekannt – demnach erscheint der hauseigene erste Free-2-Play-Titel am 18. November 2021. In den letzten Monaten hat sich das Entwicklerteam viel Zeit genommen, um das Feedback der Spieler:innen aus der zweiten Closed-Beta zum kommenden Drachenreiter-Flugkampf-Spiel zu analysieren. Das Feedback war unglaublich wichtig für das, was die Spieler:innen erleben werden, wenn das Spiel in diesem Herbst erscheinen wird. Die Spieler:innen werden sich freuen zu erfahren, dass Playwing einige neue Features für Century: Age of Ashes bereithält: Baby-Drachen waren einer der häufigsten Spielerwünsche während der beiden Closed-Beta-Phasen, und Playwing freut sich, nun einen Vorgeschmack darauf geben zu können.

Hier der neue Trailer, der im Zuge der Opening Night Live auf der gamescom 2021 gezeigt wurde: