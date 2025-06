CDPR verrät: Cyberpunk 2 ist nun in der Vorproduktionsphase

CD Projekt sagt, dass sich die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 jetzt in der Vorproduktionsphase befindet. Alles läuft nach Plan!

Über Cyberpunk 2

Die Fortsetzung, die bis vor kurzem als Project Orion bekannt war, wird von CD Projekt Reds neuem nordamerikanischem Zweig angeführt, der Studios in Boston und Vancouver hat. Laut einer Erklärung, die seinem Finanzbericht für das erste Quartal 2025 beiliegt, erklärte der Verlag, dass die Fortsetzung, die er jetzt einfach als Cyberpunk 2 bezeichnet, in die nächste Phase des Entwicklungsprozesses eingetreten ist. „Vor einigen Wochen hat das CD Projekt Red-Team, das für das nächste große Spiel im Cyberpunk-Universum verantwortlich ist, die konzeptionelle Phase des Projekts abgeschlossen“, heißt es in der Erklärung. „Daher ist Cyberpunk 2 – früher unter dem Codenamen Project Orion bekannt – in die Vorproduktion übergegangen.“ CD Projekt gab außerdem bekannt, dass sich die Erweiterung Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 inzwischen mehr als 10 Millionen Mal verkauft hat, vor der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2 (die Phantom Liberty enthält).

„Dieses Ergebnis erfüllt uns mit großer Zufriedenheit, vor allem, wenn man bedenkt, dass eine neue Ergänzung in unserem Cyberpunk-Portfolio ansteht, die Ultimate Edition des Spiels kommt am 5. Juni auf die neue Nintendo Switch 2-Konsole„, sagte CD Projekt Co-CEO Michał Nowakowski. „Positive Reaktionen von Gamern und Medienvertretern, die die Gelegenheit hatten, das Spiel bei einer Reihe von globalen Nintendo-Veranstaltungen zu spielen, erfüllen uns mit Optimismus. Es ist erwähnenswert, dass zum ersten Mal eines unserer Spiele ein Starttitel für eine brandneue Plattform wird.“ Recht viel ist über den Nachfolger noch nicht bekannt, aber Cyberpunk 2 wird sich wohl in einer Chicago-ähnlichen Stadt abspielen, die sich aber – gelinde gesagt – am absteigenden Ast befindet. Auch interessant: Night City gibt es ebenfalls nach wie vor, also bewegen wir uns wohl einfach von einer Tech-Metropole zur nächsten. Oder hat CD Projekt Red etwas ganz Anderes geplant? Wir werden es herausfinden!