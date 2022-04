CD Projekt Red: Erweiterungen für Cyberpunk 2077 offiziell in Arbeit

CD Projekt Red Quest Director Pawel Sasko hat kürzlich gesagt, dass das Studio immer noch an DLC-Erweiterungen für Cyberpunk 2077 arbeitet.

Cyberpunk 2077 kehrt zurück

Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Cyberpunk 2077 nicht gerade einen starken Start hatte, was die Last-Gen-Plattformen anging. Das Spiel wurde geplagt von einer Reihe von Problemen, was bedeutet, dass Erweiterungen und Next-Gen-Versionen sich verzögert hatten. Jetzt, da das Update der nächsten Generation da ist, ist die Frage „was ist mit den DLC?“ in aller Munde. Quest-Designer Sasko konnte in einem kürzlich veröffentlichten Twitch-Stream etwas Licht darauf werfen. In seinem Stream wurde Sasko gefragt, woran CD Projekt Red nach dem neuesten großen Patch arbeitet. “Leider kann ich Ihnen nichts Konkretes über unsere Zukunftspläne erzählen”, antwortete Sasko, gab den Fans aber weiterhin etwas Sicherheit. “Ich kann Ihnen versichern, dass wir an Erweiterungen und Sachen für Sie arbeiten”, und fügt hinzu: “Wir verbessern das Spiel immer noch, weil wir alle wissen, dass noch Arbeit zu tun ist.“

Darüber hinaus sagte Sasko, das Team sei “sehr glücklich, dass euch Patch 1.5 gefallen hat, und das gibt uns mehr Anreiz, für euch zu arbeiten, weil ihr es mögt und eure Wertschätzung dafür zeigt, und ihr das Spiel spielt – was großartig ist!” Offensichtlich ist das keine Ankündigung oder ein Termin, an dem wir mit der ersten Erweiterung rechnen können. Zumindest wird Cyberpunk 2077 nicht aufgegeben, und es scheint, als wäre hier eine neue Wiederauferstehung à la No Man’s Sky am Werden. Der Next-Gen-Patch vom Februar hat wirklich viele Verbesserungen ins Spiel gebracht. So wurden eine Reihe neuer Inhalte hinzugefügt, aber auch die Möglichkeit, eine Reihe von Wohnungen zu mieten, und die verbesserte Verwendung von Spiegeln im Spiel. Wir freuen uns auf die Zukunft!