Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel: Erste Wahl für Familien mit Kindern

Für einen unvergesslichen Familienurlaub ist das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel die erste Wahl – ein exklusives Paradies nur für Familien mit Kindern. Inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten entspannen Eltern und Kinder in traumhaft schöner Natur. Die Kleinen lieben den betreuten Kinderclub mit viel Spiel und Spaß von morgens bis abends. Mama und Papa? Die können hier auch einmal loslassen und wertvolle Paarzeit genießen.

Abenteuer in der Natur: Wald, Wiesen und Berge

Die Natur wird zum größten Abenteuerspielplatz: Kinder können sich frei austoben und unvergessliche Erlebnisse in Wald und Wiesen sammeln. Rund um das Cavallino Bianco warten die schönsten Wanderwege und Mountainbikestrecken. Ob Grashüpfer jagen, barfuß durch saftige Wiesen laufen oder in einer urigen Almhütte den süßen Kaiserschmarrn genießen – das ist pure Lebensfreude.

In der hoteleigenen Bike-Schule entdecken schon die Kleinsten den Spaß auf zwei Rädern. An sonnigen Tagen lockt die hoteleigene Cavallino Hütte auf der Seiser Alm mit einem köstlichen BBQ (ab Mitte Juni) und vielen lustigen Spielen. Geheimnisvolle Pfade und beeindruckende Gipfel warten darauf, von Wanderern und Bergsteigern mit den erfahrenen Bergführern des Hotels entdeckt zu werden.

Für kleine und große Kletterfans bietet der nahegelegene Hochseilgarten (nur 15 Gehminuten entfernt) ein aufregendes Erlebnis. Und nur 16 Kilometer vom Hotel liegt einer der schönsten 18-Loch-Golfplätze Norditaliens.

Wasserspaß und Wellness für Groß und Klein

Tauchen, rutschen, lachen – in der großzügigen Wasserwelt des Cavallino Bianco wird jeder Moment zum Abenteuer. Vier Becken und zwei große Außenpools mit Blick auf die Dolomiten laden die ganze Familie zum Planschen ein. In der Baby-Oase finden die Kleinsten ihr Glück, während in der funkelnden Grotta Azzurra goldenes Licht glitzert und warmes Wasser sprudelt. Ein Highlight ist die dreispurige Wasserrutsche, die Kinder magisch anzieht.

Während die Kinder das Wasser erobern, genießen die Erwachsenen die Saunawelt – mit einer ganz besonderen Sauna, in der Klang, Bild und Aroma-Nebel zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Hochwertige Anwendungen wie sinnliche Paarbehandlungen oder ein Rosenbad laden zum Träumen ein.

Doch auch für kleine Prinzen und Prinzessinnen gibt es kindgerechte Wellnessanwendungen – von der Babymassage bis zum Princess-Dream. Und in der Family Sauna fühlen sich alle gemeinsam wohl.

Betreuung, die begeistert – für jedes Alter

Ob Baby, Kleinkind oder Teenager – im Cavallino Bianco ist für jede Altersgruppe bestens gesorgt. Liebevolle Tagesmütter kümmern sich um Babys und Kleinkinder, während die Kids im Lino Land ein eigenes Abenteuerparadies erwartet. Dort sorgen das Piratenland, die Mini-Sportarena, eine Lego-Baustelle, ein Riesenpuppenhaus und ein toller Softplay-Bereich für leuchtende Augen. Sogar ein eigenes Theater lädt zu kleinen Aufführungen ein.

Im Außenbereich werden junge Naturforscher auf Entdeckungstour geschickt: Waldtiere, plätschernde Bäche und ein idyllischer Bauernhof warten darauf, erkundet zu werden. Spielgeräte wie Rutschen, Schaukeln, eine Kletterwand und eine Rennstrecke sorgen für unvergessliche Ferientage wie aus dem Bilderbuch. Die gesamte Family Area steht natürlich auch ohne Betreuung für lustige Stunden zur Verfügung.

Teenager ab elf Jahren finden in der Chillout-Area mit Games ihren eigenen Rückzugsort. Schatzsuchen, spannende Ausflüge und weitere abwechslungsreiche Programme lassen keine Langeweile aufkommen.

Genuss und Komfort für die ganze Familie

Weil Kinder immer hungrig sind, wird im Cavallino Bianco den ganzen Tag lecker gekocht. Südtiroler Köstlichkeiten, internationale Spezialitäten, 5-Gang-Menüs, Bio-Kindermenüs, Family Plates und ein betreutes Kinderrestaurant lassen keine Wünsche offen.

Nach einem erlebnisreichen Tag genießen Familien die gemütliche Atmosphäre der Family Suiten mit 25 bis 140 m² Wohnfläche, in denen sie ihre ganz privaten Momente verbringen können.

„It’s Family Time, live it now“

„It’s Family Time, live it now“ – ist die Einladung des Cavallino Bianco, wunderbare Erlebnisse, die Groß und Klein begeistern, bewusst zu genießen.