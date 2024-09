Cavallino Bianco: Die ganze Familie freut sich auf Herbstferien

Wenn die Sommerhitze vorbei ist, dann starten Familien mit Kindern aktiv durch. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Frische Bergluft und viel Bewegung in der Natur sind eine gute Wahl. Im Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel im UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten finden Familien all das und noch viel mehr: Wasserwelten und ein Spa zum Kuscheln, Träumen und Relaxen. Eine großzügige Kinderbetreuung vom Baby bis zum Teenager:innen schafft Frei-Zeiten für Eltern. In- und outdoor dreht sich alles um Spiel, Spaß und Abenteuer für die Kinder. Gut essen, sich verwöhnen lassen, Lebensfreude pur – das Cavallino Bianco wurde von TripAdvisor mehrfach als bestes Familienhotel weltweit ausgezeichnet.

Große und kleine Radfahrer:innen freuen sich heuer besonders. Im Cavallino Bianco wurde ein toller neuer Bereich für den Bike-Verleih und die Bikeschule geschaffen. Neue E-Bikes stehen bereit. Hier lernen schon die Kinder den Spaß auf zwei Rädern kennen. Die geführten E-Bike-Touren sind ein tolles Erlebnis für die ganze Familie.

Wenn die Natur bunt wird, bringen Familien die Wanderschuhe mit ins Cavallino Bianco. Auf eigene Faust oder mit den Hotelguides entdecken sie die schönsten Plätze der Dolomitenwelt. Der Weg dorthin ist ganz einfach: Eine Brücke führt direkt zur Seilbahn ins Wanderparadies Seiser Alm. Täglich führen die Wanderguides zu unvergesslichen Naturschauplätzen. Zum Rasten und Einkehren gibt es immer eine willkommene Gelegenheit. Auf der Cavallino Hütte duftet es nach leckeren Grillwürstchen. Wenn die Grillsaison zu Ende geht, dann laden die Aktivguides beim herbstlichen Wandern zum gemütlichen Törgellen ein. Von Anfang Oktober bis Ende November servieren die Buschenschänke Südtiroler Spezialitäten, geröstete Kastanien und den neuen Wein. Mama und Papa können am Golfplatz St. Vigil in der milden Herbstsonne abschlagen. Oder: Nur 15 Gehminuten vom Familienhotel Cavallino Bianco entfernt, blitzen zwischen den Baumwipfeln Stahlseile hervor – willkommen im Hochseilgarten Col de Flam.

Wer im Freien kräftig Energie getankt hat, sich ausgepowert hat und glücklich und zufrieden in das Cavallino Bianco zurückkommt, der genießt alle Vorzüge des spezialisierten Familienhotels. Familien ziehen sich in den Family Luxury Suites von 25 bis 140 m2 in das Privatleben zurück. Wenn die Tage wieder kürzer werden, ist es umso schöner, sich in den wärmenden Saunas und weitläufigen Wasserwelten aufzuhalten. In der Saunawelt der Erwachsenen gibt es eine besondere Attraktion: Eine moderne, große Sauna, in der Spezial-Aufgüsse nicht nur zum Schwitzen, sondern auch zum Staunen bringen – mit Klang, Bild und Aroma-Nebel wird ein Gesamtkunstwerk geboten, das die Sinne berührt. In der Family Pool Lounge flackert das Feuer im Kamin. Oder in ein Wasserbett versinken. Das Spa-Team bietet allen Familienmitgliedern ihre Wohlfühlzeit – von der Baby-Massage bis zur sinnlichen Paar-Behandlung.

Im Lino Land ist immer was los. In dem Kinderparadies mit Piratenland und Mini-Sportarena, mit Lego-Baustelle und Riesenpuppenhaus, mit Softplay-Anlage, Theater und vielem mehr wird jede Minute zum Abenteuer. Die gesamte Family Area steht Groß und Klein auch ohne Betreuung für lustige Stunden zur Verfügung. Natürlich ist auch an die Teenies gedacht. Der “Teenager-Room” ist für die jungen Erwachsenen reserviert und mit Games ausgestattet, die „man” unbedingt braucht – vom XXL Kicker über eine IWall bis hin zu Dart. Im Gaming Room gibt es eine Playstation 5 und PC Games.

IT’S FAMILY TIME LIVE IT NOW ist die Einladung des Cavallino Bianco, wunderbare Erlebnisse, die Groß und Klein begeistern, bewusst zu genießen.