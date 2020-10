CATURIX bringt vier Gaming-Cases in Deutschland und Österreich auf den Markt

Nach zwei Rucksäcken (unser Test zum Attachader) erweitert der Schweizer Gaming-Equipment-Transport-Spezialist Caturix mit vier hochwertigen Cases für Headset, Controller etc. das Sortiment in Deutschland und Österreich.

Absoluter Schutz der Ausrüstung

In den Cases wird das Equipment stets sicher aufbewahrt und durch nichts beschädigt. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass aufgrund der Hartschale Stöße abgefangen und Kratzer verhindert werden. So kann sich voll und ganz auf das nächste Match konzentriert werden. Mithilfe des Tragegriffs wird der Transport der Schutzhüllen zum Kinderspiel. Darüber hinaus lassen sie sich auch problemlos in den eigenen Tragelösungen unterbringen.

Alles dort, wo es hingehört

Lästige Kämpfe mit den Kabeln gehören mit den Cases der Vergangenheit an. In speziellen Fächern können Kabel & Co. mühelos verstaut werden und müssen nicht in einem mit Headset, Tastatur, Maus und Controller untergebracht werden. Eingenähte Icons verdeutlichen, wo sich die einzelnen Komponenten aufbewahren lassen. Um die Cases individuell gestalten zu können, bieten die Klettbereiche auf der Außenseite die Möglichkeit, eigene Patches anzubringen.

Umweltfreundliches und nachhaltiges Material

CATURIX Produkte sind langlebig und nachhaltig. Aufgrund dessen konzentriert sich das Schweizer Unternehmen bei der Entwicklung seiner Produkte darauf, alte PET-Flaschen wiederzuverwerten und setzt auf umweltfreundliches Material, das aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Die einzelnen Cases sind aus hochdichtem Gewebe hergestellt, welches sich aus den PET-Flaschen zusammensetzt. Hierbei werden der Energieverbrauch sowie der CO2-Ausstoß jeweils um mehr als die Hälfte gesenkt, im Vergleich zu neu hergestelltem Kunststoff. Eine Garantie von 30 Jahren sorgt schließlich für das nachhaltige Gesamtpaket.

Preise der Caturix Cases im Überblick: