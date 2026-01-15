Catomino wird euer neues Cozy Game auf PC

Catomino ist ein farbenfrohes Puzzlespiel für PC (Steam), in dem wir Katzen wie Polyomino-Teile anordnen. Traumhaft!

Über Catomino

In einem ersten Video auf Threads von driko.gamedev sehen wir, wie die Katzen auf einer Decke angeordnet werden, bis jede Lücke perfekt gefüllt ist. Das Spiel oder zumindest dieser Level ist in einem gemütlichen Zimmer angesiedelt: Sonnenstrahlen fallen auf den Boden, Pflanzen, Gitarre und Möbel rahmen eine kleine Spiel‑Decke ein. Auf dieser Decke liegt ein markiertes Raster, in das die Katzen gelegt werden müssen; die Katzen selbst wirken weich und elastisch und sind liebevoll animiert. Im Video seht ihr, wie die Kätzchen „jiggeln“, also die Bewegung der Tiere, wenn ihr sie herumtragt. Diese Bewegung sieht nicht nur cartoonhaft, sondern gleichzeitig auch realitätsnah aus – sie ist der tatsächlichen Reaktion von Katzen nachempfunden, wenn eine Katze bewegt wird.

Jede Katze entspricht einem anders geformten Polyomino‑Teil, und euer Ziel ist es, alle Katzen so zu drehen und zu verschieben, dass sie exakt in das vorgegebene Raster passen, ohne dass Felder frei bleiben. Die Formen reichen von einfachen, geraden „Stäben“ bis hin zu komplexen Winkeln und T‑Formen; in einem Entwurfs-Bild sind Dutzende solcher Silhouetten zu sehen, die auf eine Vielzahl von Möglichkeiten und eine eventuell ansteigende Komplexität hindeuten. Es sieht aus, als würde Catomino äußerst variantenreich werden. Ein Bild zeigt eine große Sammlung möglicher Katzenformen auf einem Gitternetz, was darauf schließen lässt, dass es viele unterschiedliche Level und Layouts gibt, die das räumliche Denken fordern. Es sind außerdem Block‑Rahmen und Aussparungen zu sehen, die darauf hindeuten, dass es Spezialfelder oder Rahmen‑Puzzles geben wird, bei denen nur bestimmte Konfigurationen der Catominos funktionieren. Sehr lieb ist dabei auch, dass die Katzen eigenständige Figuren sind: Es gibt etwa eine lange schwarze Katze, eine dreifarbige Katze im Pullover oder eine graue, schlafende Katze, die zusammengerollt eine kompakte Form bildet.

Ein feines Concept‑Art zeigt zwei Katzen – Biscotti und Eyla – jeweils mit Laptop, was auf eine kleine Rahmenhandlung oder zumindest wiederkehrende Charaktere schließen lässt, die den Puzzles zusätzlich Persönlichkeit geben. Durch die einfache Grundmechanik, das klare Raster und die freundliche Optik richtet sich Catomino an Puzzle‑Fans, die ruhige, entspannte, aber knifflige Rätselspiele mögen – ähnlich klassischen Polyomino‑ und Tetris‑Varianten, nur mit deutlich stärkerem Fokus auf Gemütlichkeit und Charakter‑Design.

Sollte sich an der Newsfront irgendetwas tun (die Steam-Seite zum Spiel geht online, ein Release-Datum steht fest oder vielleicht kommt sogar eine Nintendo Switch-Version?), werden wir wieder über das Game berichten. Wer dem offiziellen Discord-Channel zum Spiel beitreten und dem Entwickler auch mit Katzenfotos unter die Arme greifen möchte, kann dies gerne hier tun!