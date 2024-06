Cat Rescue Story: Erster Trailer für alle Katzen-Fans veröffentlicht

NACON und Tivola geben die Veröffentlichung eines ersten Gameplay-Trailers zu Cat Rescue Story bekannt. Was erwartet uns mit diesem Game?

Zu Cat Rescue Story

Das Spiel richtet sich an die ganze Familie und bietet Tierliebhaber:innen die Möglichkeit, ihre eigene Auffangstation zu gründen und sich um streunende Katzen zu kümmern. Es erscheint am 26. September 2024 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Doch worum geht es überhaupt? Cat Rescue Story ist wie geschaffen für all jene, die Katzen lieben. In dem Spiel geht es aber nicht nur darum, die Zuneigung und das Schnurren der vierbeinigen Freunde zu genießen, sondern auch darum, eine eigene Auffangstation zu gründen, um hilfsbedürftige streunende Katzen aufzunehmen. Spieler:innen sind für ihre Pflege und ihr Wohlergehen verantwortlich, füttern sie und sorgen für genug Spielmöglichkeiten, bis sich für sie die perfekte Adoptivfamilie findet.