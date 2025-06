Capcoms Pragmata: Sci-Fi-Abenteuer bekommt Gameplay-Video

Capcom hat das erste Gameplay für sein bereits lange erwartetes Sci-Fi-Spiel Pragmata veröffentlicht. Was kann das Puzzle-Game?

Über Pragmata

Ein Video, das während einer Live-Stream-Veranstaltung gezeigt wurde, bot den ersten öffentlichen Blick auf das Puzzle-Shooter-Gameplay des Spiels, bei dem wir Roboter über ein Puzzle-Minispiel hacken und gleichzeitig ausweichen und erschießen. Capcom kündigte Pragmata – eine seltene Original-IP von dem Publisher, der am bekanntesten für Monster Hunter, Resident Evil und Street Fighter ist – erstmals im Juni 2020 an.

Auch Breath of Fire gehört zu Capcom, aber die JRPG-Reihe schläft schon eine schöne Weile. Zurück zu Pragmata: Seit seiner Ankündigung wurde es mehrmals verschoben und kommt nun im Jahr 2026. Das Spiel findet in naher Zukunft an Bord einer in der Krise bestehenden Mondforschungsstation statt. Wir steuern Hugh, einen Astronauten mit Kampffähigkeiten, zusammen mit seiner Androiden-Begleiterin Diana, die das Aussehen eines menschlichen Kindes hat. Hier ein Trailer dank IGN: