Capcom: Monster Hunter Wilds ist das am schnellsten verkaufte Game aller Zeiten

Capcom hat angekündigt, dass Monster Hunter Wilds richtig erfolgreich ist und sich so schnell wie kein anderes seiner Games verkauft hat.

Zu Monster Hunter Wilds

Das Spiel, das am Freitag für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht wurde, hat sich in 3 Tagen etwa 8 Millionen Mal verkauft, was laut Capcom jede frühere Veröffentlichung des Unternehmens in den Schatten stellt. Der vorherige Eintrag in der Serie, Monster Hunter World, ist derzeit der meistverkaufte Capcom-Titel aller Zeiten. Bis Januar 2025 hat sich das Spiel 28,1 Millionen Mal verkauft, was bedeutet, dass Monster Hunter Wilds es während seines Eröffnungswochenendes geschafft hat, mehr als ein Viertel der gesamten Verkäufe von Monster Hunter World zu erwirtschaften. In einer Erklärung zur Bestätigung der Nachricht sagte Capcom: „Nach der Ankündigung des Spiels hat Capcom die Attraktivität von Monster Hunter Wilds bei einem breiten Publikum weltweit beworben, den Titel bei globalen Videospiel-Events ausgestellt und einen offenen Online-Beta-Test durchgeführt, um vielen Spielern die Möglichkeit zu geben, es auszuprobieren, während es auch Updates zu Spielinformationen über Online-Events wie Monster Hunter Wilds Showcase bereitstellt.“

Das neue Spiel wurde von Spielern und Kritikern gut aufgenommen und erzielte auf der Bewertungsseite Metacritic Werte von 90 (Konsolen) und 88 (PC). Das Eröffnungswochenende des Spiels war jedoch auch von Problemen geplagt. Capcom war gezwungen, ein Problem zu beheben, das den Fortschritt des Story-Modus brechen könnte. Leistungsprobleme wurden auch von Spielern, insbesondere auf dem PC, häufig auftreten. Dies hat die Dynamik des Spiels nicht gestoppt, da es während des Eröffnungswochenendes des Spiels nur der achte Titel in der Geschichte von Steam war, der eine Million gleichzeitige Spieler übertraf. Sein Höchststand von 1.384.608 gleichzeitigen Spielern ist der fünfthöchste in der Geschichte von Steam und übertraf somit Elden Ring, Cyberpunk 2077 und Dota 2. Einer der wichtigsten Entwickler, der für die Monster Hunter-Reihe verantwortlich ist, Ryozo Tsujimoto, wird ab April zur Überwachung aller Entwicklungsabteilungen des Unternehmens befördert. Der Erfolg gibt Capcom wohl Recht – aber wo sind nun unsere Breath of Fire-Remaster, vor allem, wo Konami mit Suikoden gerade in die Vollen geht?