Capcom kündigt Street Fighter 6 an – erster Teaser-Trailer zu sehen

Ein kurzer Teaser-Trailer folgte dem Saisonfinale der Capcom Pro Tour, bei der Kawano den Veteranen Daigo Umehara besiegte. Das Video zeigt kein tatsächliches Gameplay, aber er deutet darauf hin, dass der neueste Titel wohl einen realistischeren Kunststil haben wird als frühere Spiele der Serie. Wobei, realistisch ist zu viel gesagt – zumindest der Realität angelehnt, während man Ryus beeindruckende Proportionen bewundern darf. Capcom sagt, dass noch in diesem Sommer weitere Informationen über das Spiel kommen werden – wohl über die offizielle Website des Spiels . Hier das Video für euch:

Capcom hat Street Fighter 6 angekündigt, den nächsten großen Eintrag im kultigen Kampfspiel-Franchise, die in diesem Jahr 35 wird – inklusive Teaser!

Capcom wird so wie die Fan-Gemeinschaft hoffen, dass Teil sechs einen besseren Start hat als sein Vorgänger. Street Fighter V sah großartig aus und war auch vom Gameplay her großartig, als es 2016 für PS4 und PC herauskam, aber es litt unter einem Mangel an Inhalten sowie Fehlern und Serverproblemen. Das Spiel verkaufte sich bis jetzt mehr als sechs Millionen Mal, nachdem die nachfolgenden Überarbeitungen Arcade Edition und Champion Edition besser aufgenommen wurden. Mehr von Capcom gefällig? Es gibt noch anderes zu vermelden, wie etwa einen Trailer zur neu angekündigten Capcom Fighting Collection!