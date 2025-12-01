Capcom: Ein neues Dead Rising rückt näher

Capcom arbeitet Gerüchten zufolge an einem neuen Dead Rising-Hauptteil mit dem Codenamen „Rec“, der seit mindestens 2023 in Entwicklung sein soll.

Wir alle, Capcom eingeschlossen, wissen, dass der Konzern auf einer Goldmine von IPs sitzt. Neben Onimusha und Okami sind etwa auch Mega Man, Dino Crisis und auch Breath of Fire unter dem Banner des Publishers zu finden. Mal sehen, ob da mal weitere Remaster und Remakes erscheinen werden! Jedenfalls soll auch im neuesten Dead Rising-Teil erneut Frank West in der Hauptrolle spielen. Die Story soll vermutlich direkt an den ersten Teil anknüpfen und noch vor Dead Rising 2 spielen, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Das Setting verlagert die Zombie-Apokalypse nach Hollywood in ein großes, abgeriegeltes Filmstudio, in dem ein exzentrischer, wahnsinniger Regisseur Frank und andere Überlebende in brutale „Drehs“ zwingt, um seinen perfekten Film aufzunehmen. Zu seinen Helfern gehören Psychopathen, darunter ein rechte-Hand-Gefolgsmann, den Frank früh rettet und der mit einer Bombe ausgestattet ist und alles filmt.

Bekannte Figuren wie Isabela Keyes sollen zurückkehren und Frank mit Infos zu einem neuen Virus-Stamm unterstützen, während neue Überlebende – etwa Schauspieler oder ein Mädchen auf der Suche nach ihrer Schwester – eine größere Rolle in der Handlung spielen. Wir können erneut Franks Kamera nutzen, das Zeitlimit-Kernsystem kehrt zurück und steht im Zusammenhang mit den Drohungen des Regisseurs, etwa der möglichen Sprengung des Studios. Auch das Retten von Überlebenden sowie klassische Dead Rising-Elemente wie verrückte Psychopathen und improvisierte Waffen aus Studio-Requisiten sollen wieder Teil des Gameplays sein, wenn auch Details zum Umfang dieser Mechaniken noch unklar sind. Ein konkretes Release-Datum gibt es nicht; Schätzungen gehen davon aus, dass der Titel noch einige Jahre entfernt ist, vor allem, da Capcom selbst noch überhaupt keine Angaben dazu gemacht hat. Also warten wir’s ab!