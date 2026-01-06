Cambridge Audio stellen die L/R-Serie-Aktivlautsprecher vor

Cambridge Audio stellen auf der CES 2026 eine dreifache Weltneuheit vor: Die Aktivlautsprecher der neuen L/R-Serie.

Über die Cambridge Audio L/R M und L/R X

Das kommt: High-End-Klang mit voller Dynamik und satten Bässen aus überraschend kompakten, minimalistisch gestalteten Gehäusen versprechen alle drei Modelle L/R S, L/R M und L/R X. Die beiden größeren Lautsprecher ersetzen eine HiFi-Anlage vollständig, denn die gesamte Streaming-Elektronik sowie kraftvolle Endstufen, sind in den Lautsprechern eingebaut. Die günstigen L/R S bieten mehrere Anschlussvarianten und einfache Inbetriebnahme für den Schreibtisch oder auf dem Regal. Jedes Paar der Aktivlautsprecher mit eingebautem StreamMagic Player bietet die volle Anschluss- und Zuspielvielfalt der bekannten Receiver 150SE und des All-In-One-Systems Evo One: am HDMI eARC kann ein Fernseher angeschlossen werden, der bequem die Lautstärke über seine Fernbedienung steuert. An der MM-Phonostufe können Signale von einem Schallplattenspieler mit MM-System unverstärkt verarbeitet werden, während der Line-Eingang und die Digitaleingänge allen kabelgebundenen Quellen offenstehen.

Es gibt eine eingebaute Plattform StreamMagic der vierten Generation, und sie unterstützt direktes Streaming über Tidal Connect, Spotify Connect Lossless, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Roon Ready, UPnP und Internetradio sowie die Nutzung in mehreren Räumen über Google Cast oder Apple AirPlay 2. Die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern eines Stereosets kann wahlweise per USB-C oder drahtlos nach dem WiSA HT Standard hergestellt werden. Die eingebaute Streaming-Engine bietet komfortable Steuerung und Einrichtung über die kostenlose App (für iOS und Android) in den entsprechenden App-Stores. Mit einem eingebauten 7-Band-Equalizer und einer anwählbaren Ortsentzerrung kann der Klang manuell an den Geschmack, die Positionierung und die Raumakustik angepasst werden. Wie vorhin schon angesprochen erwarten uns bei den Modellen L/R M und L/R X tatsächlich die Dynamik und Klangqualität einer Standbox. Wie soll das genau funktionieren? Dies erklärt der Hersteller wie folgt!

Bester Klang bei kleinem Volumen

Das akustische Konzept bei L/R M und L/R X wurde für eine besonders dynamische Performance erdacht, die man so kompakten Boxen nicht zugetraut hätte: Jeweils zwei Tiefmitteltöner in 2,5-Wege-Beschaltung werden von seitlichen Passivradiatoren unterstützt. Diese Töner sind extra für die Cambridge Audio L/R Serie konzipiert worden und fügen sich mit der Farbgebung des Gehäuses besonders harmonisch ein. Die seitlichen Radiatoren sind jeweils größer als die aktiven Bässe, was für eine besonders saubere und tiefbassstarke Wiedergabe sorgt. Die Frequenzweiche ist komplett digital aufgebaut, und pro Stereoset sorgen 6 Endstufen für eine präzise Ansteuerung jedes Chassis. Auf 2×150 Watt RMS summiert sich die Leistung eines Paars L/R M, beim größten Modell L/R X sind das sogar 2×400 Watt! Die neuen Torus-Hochtöner (Torus steht für die ringförmige Form der Schallableitung hinter der Membran) wurden eigens für die Cambridge Audio L/R entwickelt. Jedes Modell ist mit einem speziell auf die Geometrie abgestimmten Waveguide ausgestattet, der eine besonders harmonische Ausbreitung der Schallwellen im Raum und holographische Abbildung garantiert. So lassen sich insbesondere die L/R X auch problemlos in größeren Räumen einsetzen.

L/R S – kompakter Preis-Leistungs-Champion

Die L/R S bringt die Philosophie der Aktivlautsprecherserie in ihrer günstigen und unkompliziertesten Form. Dank des geschlossenen Bassgehäuses ist ein präziser Tiefton und dröhnfreier Groove auch im Regal oder auf dem Schreibtisch garantiert. Dank eigens optimierter Class-D-Verstärkung mit 100 W RMS-Leistung für alle vier Chassis liefert das Set einen transparenten, räumlichen und dennoch vollwertigen Klang. Die drahtlose Zuspielung zur Masterbox erfolgt per Bluetooth mit aptX HD Codec. Kabelgebundene Quellen können per Analogeingang, USB und optischem Toslink vorgeschaltet werden. Mit ihrem kompakten, selbstbewussten Design in sechs verschiedenen Farbvarianten bring die L/R S Premium-Sound auf jeden Schreibtisch und in kleinere Wohnräume. Bei höheren Anforderungen an Bass und Maximalpegel kann ein externer Subwoofer am dafür vorgesehenen Ausgang angedockt werden. Eine App zur Fernbedienung per Bluetooth ermöglicht auch eine Klanganpassung unter Berücksichtigung der Plazierung, sowie mit anpassbaren Equalizer-Presets.

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Der Cambridge L/R Modelle werden während des Jahres 2026 in den Markt eingeführt werden und dann auch auf der offiziellen Website verfügbar sein. Die L/R S kommen im 2. Quartal, L/R M und L/R X erscheinen voraussichtlich im 3. Quartal. Alle Modelle sind in fünf Lackfarben (Weiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Racing Grün, Orange) sowie in Echtholzfurnier (Walnuss) verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet jeweils wie folgt: