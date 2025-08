Cambridge Audio Melomania P100SE vorgestellt: 100 Stunden Akkulaufzeit

Hi-Fi-Sound mit Noise Cancelling gesucht? Da hat Cambridge Audio mit dem Melomania P100SE was für euch!

Über den Melomania P100SE

Cambridge Audio, die Pioniere für klassisch-britischen HiFi-Sound, bringen einen Nachfolger ihres ersten drahtlosen Reisekopfhörers mit Noise-Cancelling auf den Markt: den Melomania P100SE. Tragekomfort und audiophile Klangqualität wurden verbessert, die Akkulaufzeit bis zu 100 Stunden und das Nachhaltigkeitskonzept für längere Lebensdauer beibehalten. Was steckt drin? Die 40 Millimeter durchmessenden Treiber mit Sandwichmembran und Neodym-Magneten haben sich im P100 schon voll bewährt. Ein klassischer Hi-Fi-Verstärker mit Class-A/B-Schaltung garantiert transparenten, sauberen und natürlichen Klang in jeder Lebenslage. Neu ist die Einführung der digitalen Technologie DynamEQ, die bei sehr geringen Lautstärken einen vollen Erhalt der dynamischen Feinheiten garantiert.

Auf vielfachen Kundenwunsch wurde der Kopfhörerbügel mit einer zusätzlichen Polsterung und definierter Feder neu konstruiert, sodass der Melomania P100SE auch bei ungewöhnlichen Kopfformen und unter Bewegung besten Tragekomfort, konstante Klangqualität und effektive Geräuschunterdrückung garantiert. Die Musik kann über Bluetooth 5.3 in hoher Auflösung übertragen werden. Als Codec ist neben AAC jetzt auch aptX Lossless sowie Adaptive mit einer Auflösung bis zu 96kHz/24Bit eingebaut. Ein kabelgebundener Betrieb über USB-C oder mittels des mitgelieferten Adapters auf 3,5mm-Klinke ist möglich. Die Firmware für den Melomania P100SE beihaltet die innovative DynamEQ-Technologie und eine auf die neue Bügelhardware abgestimmte, verbesserte Klangabstimmung. Sie ist nicht mit dem P100 kompatibel und kann auf diesen auch nicht installiert werden.

So viele Funktionen

In der Melomania Connect-App kann der Melomania P100SE jederzeit dank des Sieben-Band-Equalizers an den Musikgeschmack des Trägers und die Wahrnehmung seiner Ohren angepasst werden. Sechs Voreinstellungen, die nach Erfahrungswerten mit vielen Hörern auf verschiedene Musikgenres zugeschnitten wurden, lassen sich durch individuelle Kurven ergänzen. Der Nutzer kann diese frei einstellen, speichern und benennen. In der App, die im Apple Appstore und Google Playstore kostenlos zu beziehen ist, lässt sich auch ein Gaming-Modus für reduzierte Latenz bei Videospielen und Filmen aktivieren. Die erstklassige Akkulaufzeit von 60 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass das Hörerlebnis eine ganze Arbeitswoche oder einen kompletten Urlaub überdauern kann.

Bei ausgeschaltetem Noise-Cancelling beträgt die Akkureserve sogar bis zu 100 Stunden. Schnelles Aufladen bedeutet, dass nur 5 Minuten Ladezeit weitere 2 Stunden Wiedergabe mit ANC oder 4 Stunden ohne ANC ermöglichen. Bei der Neuentwicklung der Melomania-Modelle hat Cambridge Audio darauf geachtet, den P100SE so langlebig und nachhaltig wie möglich zu konstruieren. Die eingebaute Batterie und auch die Ohrpolster des P100SE können vom Benutzer selbst ausgetauscht werden und sind als preisgünstiges Zubehör erhältlich. Was kostet der Spaß? Der Cambridge Audio Melomania P100SE ist ab sofort in Blau, mattem Weiß oder Schwarz im Cambridge Audio Webshop sowie im Fachhandel um 279,- Euro (UVP) erhältlich. Was haltet ihr davon, wäre das etwas für euch?