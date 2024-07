Cambridge Audio Melomania P100 angekündigt: 100 Stunden Akkulaufzeit und Hi-Fi-Audio

Cambridge Audio bringen ihren ersten drahtlosen Overear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, den Melomania P100 auf den Markt. Lest mehr!

Über den Melomania P100

Neben audiophiler Klangqualität glänzt er mit einer sehr langen Akkulaufzeit bis zu 100 Stunden und einem Nachhaltigkeitskonzept für längere Lebensdauer. Das Ziel ist es, einen alltagstauglichen Kopfhörer mit Noise-Cancelling und drahtloser Bluetooth-Verbindung zu entwickeln, der keine Abstriche bei der Klangqualität macht. Die 40 Millimeter messenden Treiber sind mit einer Sandwichmembran aus Polyurethan und Polyetheretherketon ausgestattet. Bei letzterem handelt es sich um einen auch in der Medizintechnik eingesetzten Spezialwerkstoff mit naturähnlichen und langzeitstabilen Materialeigenschaften. Ein klassischer Hi-Fi-Verstärker mit Class-A/B-Schaltung garantiert sauberen und natürlichen Klang in jeder Lebenslage. Die Musik kann über Bluetooth 5.3 in hoher Auflösung zum Melomania P100 übertragen werden. Als Codecs sind AAC und Apt-X Adaptive mit bis zu 96kHz/24Bit dabei.

Auch ein kabelgebundener Betrieb über USB-C oder mittels des mitgelieferten Adapters auf 3,5mm-Klinke ist möglich. Die Ohrmuscheln sind mit sorgfältig ausgewähltem Memory-Schaumstoff gepolstert und mit veganem Kunstleder überzogen, um einen besonders bequemen Sitz zu gewährleisten. Der Kopfhörer klingt ab Werk wie eine klassische HiFi-Komponente aus dem Hause Cambridge Audio – transparent und natürlich. Aber jeder Mensch hört anders. Deshalb bietet das Produkt mithilfe der Melomania Connect App einen Sieben-Band-Equalizer an. Der Sound kann so genau auf den eigenen Musikgeschmack die Wahrnehmung der eigenen Ohren angepasst werden. Sechs Voreinstellungen, die nach Erfahrungswerten mit vielen Hörern auf verschiedene Musikgenres zugeschnitten wurden, lassen sich durch individuelle Kurven ergänzen. Nutzer*innen können diese frei einstellen, speichern und benennen.

Weitere Details

In der Melomania App, die im Apple App Store und Google Play Store kostenlos zu beziehen ist, lässt sich auch ein Gaming-Modus aktivieren. Der Melomania P100 unterstützt diesen Modus zur Synchronisierung von Bild und Ton beim Spielen der neuesten Spiele. Die Latenzzeit wurde auf nur 80 ms reduziert. Die erstklassige Akkulaufzeit von 60 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass das Hörerlebnis eine ganze Arbeitswoche oder einen Urlaub überdauern kann. Bei ausgeschaltetem Noise-Cancelling beträgt die Laufzeit bis zu 100 Stunden. Schnelles Aufladen bedeutet, dass 5 Minuten Laden 2 Stunden Wiedergabe mit ANC oder 4 Stunden ohne ANC ermöglichen. Cambridge Audio achtete darauf, so viele nachhaltige Materialien wie möglich einzusetzen. Das Gerät besteht zu 50 % aus recyceltem Kunststoff und wird in einer 100 % recycelbaren, plastikfreien Verpackung geliefert.

Damit die Lebensdauer jedes einzelnen Exemplars auf nachhaltige Weise so weit wie irgend möglich verlängert werden kann, können die eingebaute Batterie und auch die Ohrpolster des Geräts von uns selbst ausgetauscht werden. „Das Bestreben, ein nachhaltigeres Produkt zu entwickeln, treibt uns von Cambridge Audio an. Wir waren als Gründungsmitglied bei EarthPercent dabei, der Initiative von Brian Eno, die Musik und Ökologie verbindet. Die neuen Kopfhörer erfüllen aber noch eine öffentliche Aufgabe: Musikgenuss mit echtem HiFi-Sound für alle zu ermöglichen”, sagt James Johnson-Flint, Inhaber von Cambridge Audio. Der Cambridge Audio Melomania P100 ist ab 15. Juli 2024 in seidenmatt Weiß oder klassischem Schwarz im Cambridge Audio Webshop sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland inkl. Mehrwertsteuer beträgt 279,- Euro.