Call of Duty: Warzone Mobile ist nicht mehr: Kein Jahr überlebt

Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Veröffentlichung killt Activision Call of Duty: Warzone Mobile und beendet die Unterstützung für das Spiel.

Bye, Warzone Mobile

Das im März 2024 veröffentlichte iOS- und Android-Spiel wurde von den Studios Shanghai, Beenox, Digital Legends und Solid State von Activision gemeinsam entwickelt und unterstützt die gemeinsame Progression mit den Konsolen- und PC-Versionen von Warzone. Es ist das zweite Handyspiel von Call of Duty, nach Call of Duty Mobile aus dem Jahr 2019, das von TiMi Studio entwickelt wurde und weiterhin unterstützt wird. In einer veröffentlichten Erklärung sagte Activision, dass es beschlossen hat, die Unterstützung für Warzone Mobile zu beenden, weil es „unsere Erwartungen bei Mobile-First-Spielern nicht so erfüllt hat wie beim PC- und Konsolen-Publikum“.

Effektiv können wir nicht mehr digitale Währung kaufen, und es werden keine weiteren saisonalen Inhalte für Warzone Mobile veröffentlicht. Nun kann das Spiel nicht mehr in den Geschäften heruntergeladen werden. Spieler, die das Spiel bereit installiert haben, können jedoch weiterhin Online-Matches spielen. Es fuhr fort: „Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend sein könnte, und wir wissen die Unterstützung, Leidenschaft, das Feedback und das Engagement unserer Community wirklich zu schätzen. Wir haben spezielle Anreize für Call of Duty: Warzone Mobile-Spieler in Call of Duty: Mobile und ermutigen unsere Spieler, es kostenlos auszuprobieren.“