Call of Duty Modern Warfare II: Erfolgreichstes Startwochenende des Franchises

Call of Duty: Modern Warfare II hat sich zum umsatzstärksten Eröffnungswochenende aller Zeiten entwickelt und in den ersten drei Tagen nach seiner Veröffentlichung am 28. Oktober 2022 weltweit mehr als 800 Millionen Dollar eingespielt. Der Blockbuster übertrifft die größten weltweiten Kassenerfolge des Jahres 2022 und überholt damit sogar die Erfolge von „Top Gun: Maverick“ und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ an den internationalen Kinokassen (Die Rekorde des Call of Duty-Franchises basieren auf internen Berichten des Unternehmens. Einspielergebnisse laut boxofficemojo.com.).

Modern Warfare II stellte außerdem einen neuen Rekord für das Startwochenende auf und war in den ersten drei Tagen die meistverkaufte digitale Call of Duty-Veröffentlichung. Modern Warfare II wurde von Infinity Ward entwickelt und stellt eine bedeutende Neuausrichtung der Serie dar, die mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Call of Duty fortgesetzt wird: Warzone 2.0 wird am 16. November veröffentlicht.

„Der Dank geht an unser fantastisches Team, das durch außergewöhnliche Kreativität und Technologie etwas Magisches geschaffen hat, sowie an die weltweite Community von Gamer:innen, die durch Call of Duty Freude und Zusammenhalt finden. Dieser Meilenstein gehört ihnen“, sagte Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard.

Bereits in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung übertraf Modern Warfare II den bisherigen Fünf-Tage-Rekord, der 2011 von Modern Warfare® 3 aufgestellt wurde, was die Verkaufszahlen anbelangt, und wurde so zum größten Verkaufsstart aller Zeiten von Call of Duty. Gamer:innen auf der ganzen Welt nahmen an der Neueröffnung teil und stellten in den ersten drei Tagen des Premium-Release neue Rekorde bei der Anzahl der Spieler:innen und Spielstunden auf.