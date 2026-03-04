Call of Duty: Black Ops Royale erscheint am 13. März 2026

Der beliebte Ego-Shooter Call of Duty wird Black Ops Royale am 13. März als kostenlosen Spielmodus vorstellen.

Mehr zu Black Ops Royale

Black Ops Royale würdigt Blackout, den ersten Vorstoß der Serie in einen Battle-Royale-Spielmodus in CoD: Black Ops 4. In den Spielen werden 100 Spieler als Viererteams kommen. Der Modus findet auf der riesigen Avalon-Karte statt, aber es wird keine bekannten Warzone-Funktionen wie Loadouts, den Gulag oder Kaufstationen geben. Stattdessen geht es darum, die Waffen aus dem jüngsten Black Ops 7-Spiel aufzuräumen und sie zu verbessern.

Laut der Ankündigung des Teams wird es andere bekannte Funktionen aus den Blackout-Tagen geben, wie z. B. das Umgang mit Waffen und den Abwurf von Kugeln, die für moderne Warzone-Spieler neu interpretiert wurden. Wir können unseren eigenen jeweiligen Spielstil auch mit einem offenen Vergünstigungssystem weiter anpassen, eine weitere Anspielung auf die ursprüngliche Call of Duty BR-Talente-Mechanik. Seht selbst: