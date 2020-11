Call of Duty: Black Ops Cold War – Kampagne wird sehr gelobt

Call of Duty: Black Ops Cold War begeistert die Presse mit einer mehr als gelungenen Kampagne. Wir haben für euch die ersten 15 Spielminuten.

Treyarch und Raven Software haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Die knapp fünstündige Kampagne wird als eine der besten überhaupt gefeiert. Das liegt auch daran, dass man sich zu Beginn den Hauptcharakter selbst erstellen kann und die zwei auswählbaren Charaktermerkmale in einer Mission auch eine Rolle spielen. Black Ops Cold War katapultiert euch in den Kalten Krieg der frühen 1980er Jahren. Nichts ist wie es scheint in einer packenden Einzelspieler-Kampagne, in der die Spieler historischen Figuren und harten Wahrheiten gegenüberstehen, wenn sie überall auf der Welt an markanten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, Vietnam, der Türkei, dem KGB-Hauptquartier und mehr. Der Missionsmix ist nicht nur grafische gut gelungen, auch spielerisch wird viel Abwechslung geboten.