Call of Duty: Black Ops 7 kommt (noch?) nicht auf Nintendo Switch 2

Das kommende Call of Duty: Black Ops 7 wird beim Start nicht auf Switch 2 verfügbar sein, sagt ein Insider. Ein paar Fragen sind da noch offen!

Über Call of Duty: Black Ops 7

Dealabs-Autor Billbil-kun, der eine lange Erfolgsbilanz bei der genauen Berichterstattung über Veröffentlichungsinformationen hat, hat Neuigkeiten für uns. Trotz des Versprechens von Microsoft, die Call of Duty-Serie auf Nintendo zu bringen, kann er bestätigen, dass es keine Switch 2-Version des Spiels geben wird, wenn das Spiel auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht wird. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Spiel in Zukunft nie einen Switch 2-Port erhalten wird, sondern lediglich, dass es am ersten Tag nicht fertig sein wird. Billbil-kun geht davon aus, dass das Spiel am 14. November in anderen Formaten veröffentlicht wird, und erklärt, dass dieses Datum bereits von einem früheren Leaker gemeldet wurde und dass ihre Informationen dies bestätigen.

Sollte Black Ops 7 nicht am ersten Tag auf Switch 2 veröffentlicht werden, liegt das wahrscheinlich daran, dass Activision nicht in der Lage war, einen Port schnell genug vorzubereiten, anstatt eine geschäftliche Entscheidung, das Spiel nicht auf Nintendos neuen Handheld zu bringen. Tatsächlich unterzeichnete Microsoft eine „verbindliche 10-jährige rechtliche Vereinbarung“, um Call of Duty im Jahr 2023 auf Nintendo-Plattformen zu bringen, und versprach, zukünftige Call of Duty-Spiele „mit voller Funktions- und Inhaltsparität“ auf Nintendo-Plattformen am selben Tag wie Xbox zu veröffentlichen, sollte die geplante Übernahme von Activision Blizzard genehmigt werden (was später der Fall war). Das letzte Call of Duty, das auf einem Nintendo-System veröffentlicht wurde, war die Wii U-Version von Call of Duty: Ghosts (2013).