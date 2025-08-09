Call of Duty: Black Ops 7 bekommt neue Sicherheitstools und Anforderungen an euren PC

Call of Duty: Black Ops 7 benötigt Secure Boot wie auch TPM (Trusted Platform Module) 2.0 – ganz so wie Windows 11. Ist euer PC bereit dafür?

Mehr zu Secure Boot und TPM 2.0

Neuere Hardware hat damit kein Problem, aber Windows 11 begann legendärerweise mit diesen Hardware-Anforderungen. Viele Prozessoren wie etwa ein i7-7700K sind trotz einiger Leistung damit nicht mehr kompatibel, und auch Mainboards ohne TPM 2.0 hatten hier das Nachsehen. Erst diese Woche gab DICE bekannt, dass Battlefield 6 Secure Boot auf dem PC erfordern würde, und jetzt schließt sich Activision an, indem es diese Anforderung mit der Veröffentlichung von Staffel 5 zu Call of Duty hinzufügt. Dies wurde vom Studio bestätigt, dass ihr Anti-Cheat-Tool sowohl Secure Boot als auch TPM (Trusted Platform Module) 2.0 im Hintergrund verwenden wird. Aber macht euch keine Sorgen, da noch genügend Zeit besteht, die Funktion einzuschalten, wenn euer PC sie unterstützt. Mit Staffel 5 sind sowohl Secure Boot als auch TPM 2.0 optional. Dies wird jedoch die letzte Saison sein, in der wir auf diese Weise spielen können, da Black Ops 7 zu dem Zeitpunkt, an dem die danach folgende Staffel erscheint, herauskommt. Mit Staffel 05 beginnt Call of Duty mit einer schrittweisen Einführung von zwei PC-basierten Sicherheitsfunktionen: TPM 2.0 und Secure Boot.

TPM 2.0 (Trusted Platform Module) ist eine branchenübliche, hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die auf CPUs oder Motherboards integriert ist und überprüft, ob der Startvorgang des PCs nicht manipuliert wurde. Sicherer Start stellt sicher, dass ein PC vertrauenswürdige Software nur laden kann, wenn Windows gestartet wird. Zusammen helfen diese Funktionen sicherzustellen, dass die Spieler das Spiel von einer sicheren, schummelfreien Grundlage aus starten. „RICOCHET Anti-Cheat wird sich mit dem Start der kommenden Saison auf die Aktivierung beider Funktionen im Hintergrund konzentrieren. Wir werden in Saison 05 keine der beiden Einstellungen durchsetzen oder die Verwendung dieser Einstellungen erzwingen, aber diese Funktionen werden in Zukunft für noch stärkere Schutzmaßnahmen grundlegend sein.“ Dies scheint wohl der aktuellste Trend zu sein, den alle Online-Titel wahrscheinlich am Ende durchsetzen werden, und obwohl es Betrüger und Hacker nicht zu 100 % stoppt, macht es einen viel besseren Job als ohne die Anforderungen. Call of Duty Black Ops 7 hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum, aber es wird erwartet, dass es vor Weihnachten 2025 erscheint.