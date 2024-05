Call of Duty Black Ops 6 ist offiziell, wird am 9. Juni 2024 enthüllt

Activision hat offiziell bestätigt, dass Black Ops 6 das diesjährige Call of Duty-Spiel ist. Es wird also demnächst wirklich spannend für Fans!

Mehr zu Call of Duty Black Ops 6

Nachdem Activision Anfang dieser Woche eine Teaser-Seite für das Spiel gestartet hat, hat Activision seine Marketingkampagne mit Anzeigen in der Donnerstagsausgabe von USA Today verstärkt. Sie enthalten das Logo für das Spiel und seinen offiziellen Titel Call of Duty Black Ops 6 sowie Links zur Teaser-Website TheTruthLies.com. Diese Website enthält ein Video, das scheinbar auf das letzte Black Ops-Spiel, Cold War aus 2020, verweist, das mehrere Enden enthielt, in denen wir wählen konnten, die Wahrheit zu sagen oder über den Standort des Antagonisten Perseus zu lügen.

Das gleiche Bild eines zerstörten Mount Rushmore, das in USA Today beworben wird, erscheint auch im Video. Dieses Logo scheint zu bestätigen, dass der diesjährige Titel als Black Ops 6 und nicht als Black Ops VI stilisiert wird. Vor Black Ops Cold War verwendeten alle Titel der Serie römische Ziffern in ihren Logos. Der Xbox Games Showcase – der erste, der Spiele von Activision Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios enthält – wird am 9. Juni live übertragen. Es wird ein mysteriöses Produkt-Schaufenster folgen, in dem erwartet wird, dass das diesjährige COD-Spiel vollständig enthüllt wird.