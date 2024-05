Call of Cuty: Black Ops 6 ist von Anfang an im Game Pass enthalten

Ist das ein gutes Zeichen? Microsoft gab via einem neuen Trailer bekannt, dass Call of Duty: Black Ops 6 ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten ist.

Wir berichteten bereits, dass am 9. Juni 2024 wohl alle Infos zum neuen Spiel veröffentlicht werden. Während der besagte Trailer kein tatsächliches Gameplay aus dem diesjährigen Call of Duty zu enthalten scheint, bietet er das Versprechen von viel mehr Informationen, die wir demnächst bekommen werden. Das wird am Sonntag der Fall sein, an dem der neue Besitzer von Activision Microsoft seinen 2024 Xbox Games Showcase abhalten wird – gefolgt von einer weiteren Präsentation, der Call of Duty: Black Ops 6 Direct. Activision verspricht einen “tiefgreifenden Blick auf das Gameplay in diesem dunklen neuen Kapitel der Black Ops-Serie” als Teil dieses Call of Duty-Livestreams.

Im Moment müssen sich Call of Duty-Fans mit unheimlichen Lookalikes und Soundalikes der ehemaligen USA zufrieden geben. Die Präsidenten Bill Clinton und George Bush, der ehemalige Außenminister Colin Powell, ehemaliges Großbritannien Premierministerin Margaret Thatcher und der ehemalige Präsident des Irak, Saddam Hussein. Diese politischen Persönlichkeiten werden eine wichtige Rolle bei der Handlung von Black Ops 6 spielen, die während des Golfkriegs stattfindet. Das ist kein Novum: Frühere Black Ops-Spiele zeigten reale US-Präsidenten, darunter John F. Kennedy und Richard Nixon im ursprünglichen Call of Duty: Black Ops und Ronald Reagan in Call of Duty: Black Ops Cold War. Warten wir’s ab, was da noch auf uns zukommt!